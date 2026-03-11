izgyelije – 30orosz légierőrakétaorosz-ukrán háború

Ukrajna hírszerzése új orosz csodafegyverről számolt be + fotó

Az ukrán katonai hírszerzés részletes információkat közölt az Orosz Légierő által alkalmazott új légi indítású cirkálórakétáról, az Izgyelije–30-ról. A rakéta 1500 kilométerre is képes eljuttatni a 800 kilogrammos robbanófejét. Ukrajnai beszámolók szerint a fegyver bizonyos elemeiben hasonlít az orosz H–101 rakétához, de több technológiai újítás jellemzi.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 11:58
H-101-es orosz rakéta Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna katonai hírszerzése (GUR) az Orosz Légierő által bevetett új, nagy hatótávolságú, légi indítású cirkálórakétáról számolt be. A GUR közlése szerint az Izgyelije–30 egy három méter hosszú rakéta, ami 800 kilogrammos robbanófejet tud célba juttatni akár 1500 kilométeres távolságra a repülőgépről történő indítás után. Bizonyos szempontból a rakéta hasonlít a H–101 cirkálórakétára, kisebb eltérésekkel. Míg a H–101 farokrésze három vezérlőfelülettel rendelkezik, az Izgyelije–30 négyet használ. A H–101 összecsukható szárnya a törzs alján helyezkedik el, az új rakéta esetében viszont felül – írja az Aviation Week.

Ukrajna hírszerzése új orosz szuperfegyverről számolt be, a továbbfejlesztett H-101 cirkálórakétáról
Ukrajna hírszerzése új orosz szuperfegyverről számolt be, a továbbfejlesztett H–101 cirkálórakétáról
Fotó: AFP

A rakéta műholdas navigációja két orosz vállalat, a VNII Progress és a KB Navis fejlesztéseire támaszkodik, abban speciális az új fegyver, hogy egy olyan vevőt használ, amelyet csak fejlett rendszerekkel lehet megzavarni. A hírszerzési jelentés hangsúlyozza, hogy a rakétanavigációs rendszer mindhárom komponense külföldi gyártmányú alkatrészeket tartalmaz, amelyeket az Egyesült Államokból, Svájcból, Kínából és Hollandiából szereztek be – számolt be róla az Ua.news.

Borítókép: H–101-es orosz rakéta (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

A szikár tények

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.