Ukrajna hírszerzése új orosz csodafegyverről számolt be + fotó

Ukrajna katonai hírszerzése (GUR) az Orosz Légierő által bevetett új, nagy hatótávolságú, légi indítású cirkálórakétáról számolt be. A GUR közlése szerint az Izgyelije–30 egy három méter hosszú rakéta, ami 800 kilogrammos robbanófejet tud célba juttatni akár 1500 kilométeres távolságra a repülőgépről történő indítás után. Bizonyos szempontból a rakéta hasonlít a H–101 cirkálórakétára, kisebb eltérésekkel. Míg a H–101 farokrésze három vezérlőfelülettel rendelkezik, az Izgyelije–30 négyet használ. A H–101 összecsukható szárnya a törzs alján helyezkedik el, az új rakéta esetében viszont felül – írja az Aviation Week.

Ukrajna hírszerzése új orosz szuperfegyverről számolt be, a továbbfejlesztett H–101 cirkálórakétáról

Fotó: AFP

A rakéta műholdas navigációja két orosz vállalat, a VNII Progress és a KB Navis fejlesztéseire támaszkodik, abban speciális az új fegyver, hogy egy olyan vevőt használ, amelyet csak fejlett rendszerekkel lehet megzavarni. A hírszerzési jelentés hangsúlyozza, hogy a rakétanavigációs rendszer mindhárom komponense külföldi gyártmányú alkatrészeket tartalmaz, amelyeket az Egyesült Államokból, Svájcból, Kínából és Hollandiából szereztek be – számolt be róla az Ua.news.

Borítókép: H–101-es orosz rakéta (Fotó: AFP)