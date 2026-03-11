Ön tudja, mit tartalmaz a tisztítószere? Az a baj, hogy sokszor a címkéből sem derül ki

Az unión kívülről online rendelt tisztítószereket és illatosítókat vizsgált a fogyasztóvédelem. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a vizsgálatokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve végezte. A próbavásárlás során összesen száz terméket vizsgáltak – háztartás-vegyipari termékeket és illatosítókat –, hatóságonként ötven-tven darabot. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által vizsgált tíz háztartás-vegyipari termék egyikén sem szerepeltek a veszélyt jelző piktogramok, és hiányoztak a veszélyekre, a biztonságos felhasználásra, valamint a baleset esetén szükséges teendőkre vonatkozó információk.

Veszélyesek lehetnek a távol-keleti webáruházakból rendelt tisztítószerek és illatosítók. Fotó: Shutterstock/PH888

A tíz vizsgált termék közül csak egyen szerepeltek a szükséges jelölések. Az információk hiánya növeli a nem megfelelő használatból eredő balesetek kockázatát.

További problémát jelentett, hogy a termékek címkéin nem szerepelt magyar nyelvű leírás. A feliratok többnyire angol nyelvűek voltak, és volt olyan termék is, amelyen kizárólag ázsiai nyelvű felirat szerepelt. A vásárlást megelőző hirdetések sem tartalmazták a szükséges biztonsági információkat, sőt egyes esetekben a csomagolás, a megjelenés és a kinézet alapján sem volt egyértelmű a termék rendeltetése.

Az Európai Unióban a veszélyes anyagokat tartalmazó termékek címkézését az úgynevezett CLP-rendelet szabályozza. Ennek célja, hogy a felhasználók a termék használata előtt és közben a biztonságos kezeléshez szükséges minden információval rendelkezzenek. A címkének az adott ország nyelvén kell tartalmaznia a veszélyre figyelmeztető információkat, a biztonságos használatra vonatkozó útmutatást és a baleset esetén szükséges teendőket.

A szabályok betartása kiemelten fontos

A háztartási vegyszerek jelentős része bőr- és szemirritációt okozhat, egyes anyagok pedig súlyos egészségkárosodást is előidézhetnek. Az illatosítók esetében egyes összetevők allergiás reakciót válthatnak ki az arra érzékenyeknél. A tünetek az enyhe nyálkahártya-irritációtól a légúti panaszokig terjedhetnek, súlyos esetben akár fulladásveszély is kialakulhat. Egy esetleges mérgezés vagy baleset esetén fontos, hogy a terméket egyértelműen be lehessen azonosítani, ami megfelelő címkeinformációk nélkül nem lehetséges.