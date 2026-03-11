Férfiakat tanít udvarolni a mesterséges intelligencia

A magányosság komoly közegészségügyi válságként számon tartott, globális probléma, amelyről ismert, hogy növeli a depresszió, a szorongás, a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség kockázatát. Egy megbízható partner egészségvédő tényezőként is működik, javítja az élettel való elégedettséget és a fizikai egészséget, ám világszerte egyre több ember csak vágyik rá, de nem talál társat magának. A kudarcok sokaknak kisebbrendűségi érzetet és depressziót okozhatnak.

Nem csoda, hogy egyre többen képzik ki a csevegő mesterséges intelligenciát (MI), például a ChatGPT-t és a Gemini-t, hogy úgy kommunikáljanak a felhasználókkal, mintha szeretőjükkel vagy partnerükkel beszélgetnének. Elérhetőek olyan MI-társak, amelyeket eleve úgynevezett romantikus interakciókra terveztek, és sokan élvezik is a szimulált MI-kapcsolatokat.

Az MI-társ piac 2024 óta robbanásszerűen nő: két meghatározó szereplője mára egyértelműen a Replika és a Character.AI lett. Piacvezető a Replika közel 2 millió havi aktív felhasználóval és évi 24–30 millió dolláros becsült bevétellel. A háromszáznál több szolgáltató közül megemlíthető a kiváló memóriakezeléséről ismert Nomi AI, új belépőként az xAI/Grok, valamint többek között az EVA AI, iGirl, Anima (barátnő változat), Anima (barát változat), Romantic AI, Chai, Talkie, Genesia, CrushOn.AI, Mimico.

Egy új kísérletben mesterséges intelligencia alapú randiszimulátorral az egyedülálló férfiakat célozták meg. Kiderült, hogy egy

nőként megformált MI-csevegőbottal való társalgás kimutathatóan csökkentheti az egyedülálló férfiak pszichés terheit, és javíthatja társkeresési készségeiket.

Dr. David Lafortune, a Montreali Egyetem kutatója által vezetett kutatócsoport azt a hipotézist állította fel, hogy a magányos férfiak számára tervezett MI-alapú chatbottal való interakciók „biztonságos gyakorlótérként” működhetnek.

A kísérlethez fejlesztettek egy Kindling nevű egyedi webes platformot, amely úgy néz ki és úgy is működik, mint egy tipikus társkereső alkalmazás. Ennek Marie nevű, nőként megformált mesterséges intelligencia alapú chatbotjával tudtak csevegni a résztvevők. Marie-t hatalmas mennyiségű szöveges adattal képezték ki, kapott saját háttértörténetet, hobbikat és olyan személyiségjegyeket, mint az empátia, a pozitivitás és a nagylelkűség. Pszichológiai forrásanyaggal is ellátták, ami segített alkalmazkodni az esetleges ellenséges megjegyzésekhez és a nehezebb fordulatokat vevő beszélgetésekben.