A reumás megbetegedések egyik új okát fedezték fel magyar kutatók

Nemcsak a gyulladás, hanem az alvászavar, a depresszió, az elhízás vagy a dohányzás is fenntarthatja a makacs reumás panaszokat a Semmelweis Egyetem kutatói szerint. A Nature Reviews Rheumatology és a The Lancet Rheumatology szaklapokban megjelent közleményeikben egy olyan modellt is felállítottak, amivel időben felismerhetők és kezelhetők a panaszok valódi okai.

Forrás: Semmelweis Egyetem2026. 05. 27. 11:28
Új felismerése jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói Fotó: Zellei Boglárka – Semmelweis Egyetem
A Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központja    Fotó: D. Kiss Balázs -Semmelweis Egyetem / Wikimedia Commons

A csapat közben már a következő lépéseken dolgozik: saját kutatásaik mellett például olyan projektekbe is terveznek becsatlakozni, amik a mesterséges intelligencia segítségével dolgoznának ki még hatékonyabb terápiás módszereket a sokízületi gyulladásban szenvedőknek. 

„AI-alapú mintázatfelismeréssel alcsoportokat tudnánk felállítani a betegségek között, és ezeknek az adatoknak a segítségével hatékonyabb, szinte személyre szabott kezelési stratégiát tudnánk létrehozni a betegek számára” – magyarázta Gunkl-Tóth Lilla, a Semmelweis Egyetem PhD-hallgatója, a közlemények első szerzője.   

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

