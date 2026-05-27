Folytatódott a bohózat a parlamentben, Magyar Péter ismét odament Gulyás Gergelyhez

A lex Orbán néven elhíresült tiszás alaptörvény módosításról vitázott az Országgyűlés. Az előterjesztő Melléthei-Barna Márton védelmébe vette a kormányfői ciklusokat visszamenőleges hatállyal maximalizáló javaslatot, ami Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető szerint minden civilizált jogelvnek ellentmond. A javaslat vitájának furcsa adaléka volt, hogy Magyar Péter nem a miniszterelnöki székből hallgatta végig Gulyás Gergely felszólalását, hanem beült az ellenzéki politikus elé, akinek a felszólalását folyamatos közbeszólásokkal próbálta megakasztani.

Máté Patrik
2026. 05. 27. 11:52
Szerinte a visszamenőleges hatály a legnagyobb bizonyíték arra, hogy a javaslatot Orbán Viktorra írták. 

Egyedülálló mélypont a visszamenőleges alkotmányozás

A javaslat vitája után Gulyás Gergely tartott egy rövid sajtótájékoztatót, amelyen lapunk arról kérdezte a frakcióvezetőt, hogy számítanak-e tervezet korrekciójára a Tisza Párttól. Gulyás jelezte, hogy a Tisza továbbra is ragaszkodik a visszamenőleges hatályhoz, ami szerinte elfogadhatatlan és borzalmasan rossz precedenst teremt. 

Visszamenőleges hatállyal személyre szabott jogalkotást megvalósítani egyedülálló mélypontja a rendszerváltoztatás utáni alkotmányozásnak és törvényhozásnak. Nem látom, hogy ezen az úton vissza akarnának fordulni

– tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy a Tisza azt állítja, hogy nincs szó visszamenőleges és személyre szabott jogalkotásról, Gulyás Gergely közölte: még arra sem ügyeltek, hogy a szabályt az 1990 előtti időszakra kiterjesszék.

1990. május 2-a korábban volt, mint 2026. májusa

– jegyezte meg a visszamenőleges hatály kapcsán.

Mint jelezte, teljesen világos az alkotmánybíróság gyakorlata, a visszamenőleges hatály pedig fekete-fehér kérdés.

Borítókép: Magyar Péter és Gulyás Gergely (Fotó: Polyák Attila)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
