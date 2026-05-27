Folytatódott a bohózat a parlamentben, Magyar Péter ismét odament Gulyás Gergelyhez

Szerinte a visszamenőleges hatály a legnagyobb bizonyíték arra, hogy a javaslatot Orbán Viktorra írták.
Egyedülálló mélypont a visszamenőleges alkotmányozás
A javaslat vitája után Gulyás Gergely tartott egy rövid sajtótájékoztatót, amelyen lapunk arról kérdezte a frakcióvezetőt, hogy számítanak-e tervezet korrekciójára a Tisza Párttól. Gulyás jelezte, hogy a Tisza továbbra is ragaszkodik a visszamenőleges hatályhoz, ami szerinte elfogadhatatlan és borzalmasan rossz precedenst teremt.
Visszamenőleges hatállyal személyre szabott jogalkotást megvalósítani egyedülálló mélypontja a rendszerváltoztatás utáni alkotmányozásnak és törvényhozásnak. Nem látom, hogy ezen az úton vissza akarnának fordulni
– tette hozzá.
Arra a felvetésre, hogy a Tisza azt állítja, hogy nincs szó visszamenőleges és személyre szabott jogalkotásról, Gulyás Gergely közölte: még arra sem ügyeltek, hogy a szabályt az 1990 előtti időszakra kiterjesszék.
1990. május 2-a korábban volt, mint 2026. májusa
– jegyezte meg a visszamenőleges hatály kapcsán.
Mint jelezte, teljesen világos az alkotmánybíróság gyakorlata, a visszamenőleges hatály pedig fekete-fehér kérdés.
Borítókép: Magyar Péter és Gulyás Gergely (Fotó: Polyák Attila)
