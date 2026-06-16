Rendkívüli

Szőlő utca: Négymillió forintot ígértek a hamis vallomásért Bangó Sándornak

nyomozó főügyészségszőlő utcajuhász péterinterjúbotrány

Szőlő utca: Négymillió forintot ígértek a hamis vallomásért Bangó Sándornak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Súlyos állítások hangzottak el Pócs János legújabb videójában. A fideszes országgyűlési képviselő által közzétett felvételen egy nevelő azt állítja, hogy Magyar Péter közvetlen környezetéből 4 millió forintot fizettek Bangó Sándornak azért, hogy hamis, terhelő vallomást tegyen a közbeszédben „Zsolti bácsi”-ként emlegetett személyről.

Gábor Márton
2026. 06. 16. 19:05
Forrás: Facebook/kontroll.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ügy fordulópontját egy szeptember elején megjelent interjú jelentette. A Válasz Online-nak nyilatkozó Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi igazgatója azt állította: 

Juhász Péter Pál állítólagos visszaéléseiről hosszú évek óta tudtak a gyermekvédelmi szakmában.

A nyilatkozatot követően a Legfőbb Ügyészség szeptember 26-án ügyészi hatáskörbe vonta a Budapesti Javítóintézetet érintő nyomozást, amely ezt követően új lendületet kapott.

A botrány gyorsan politikai dimenziót is nyert. Szeptemberben Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke nyílt levélben fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez, választ követelve a javítóintézet körül felmerült súlyos vádakkal kapcsolatban.

Az ezt követő hónapokban egyre több bizonyíték és tanúvallomás került nyilvánosságra az intézményben történhetett visszaélésekről. Különösen nagy felháborodást váltottak ki azok a videófelvételek, amelyek az intézmény falain belül készültek, és amelyek a fiatalkorú lakók elleni fizikai agresszió jeleneteit is rögzítették.

December 8-án lemondott a javítóintézet ideiglenesen kinevezett igazgatója, Kovács-Buna Károly. Döntését „lejárató kampánnyal” indokolta, ám később őt is letartóztatták. 

A nyomozás során a hatóságok gyermekbántalmazással és más súlyos bűncselekményekkel összefüggésben vizsgálják az ügyet.

Másnap, december 9-én a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség közölte: több helyszínen, jelentős erőkkel folytatnak nyomozati cselekményeket a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. A gyermekek védelmére tekintettel pszichológusokat és más szakembereket is bevontak az eljárásba.

A következő napon újabb négy embert vettek őrizetbe, közülük hármat gyanúsítottként hallgattak ki. Ezzel hétre emelkedett az ügy gyanúsítottjainak száma.

Közben egykori intézeti dolgozók a Magyar Hangnak adott interjújukban részletesen beszéltek az általuk tapasztalt bántalmazásokról és visszaélésekről. Egy volt lakó vallomásában arról számolt be, hogy Kovács-Buna Károly korábban fizikailag bántalmazta őt, emellett olyan körülményeket is leírt, amelyek súlyosan veszélyeztethették a fiatalkorúak testi épségét és biztonságát.

A sajtóban olyan információk is megjelentek, amelyek szerint a gyanúsítottak egymásnak próbálnak alibit biztosítani, illetve összehangolhatják vallomásaikat.

A Központi Nyomozó Főügyészség január 9-én négy gyanúsított – köztük a volt megbízott igazgató – letartóztatását áprilisig meghosszabbította.

Újabb kérdéseket vetett fel az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség 2026 januárjában tett nyilatkozata is. A hatóság közölte: az a videófelvétel, amelyen az egyik nevelő súlyosan bántalmaz egy fiatalkorút, már a nyilvánosságra kerülése előtt a rendőrség birtokában volt. Külön nyomozás azonban nem indult az ügyben, mivel a cselekmény eljárásjogi értelemben elévült.

Borítókép: Bangó Sándor (Forrás: Facebook/kontroll.hu)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekSomogyi Győző

Szomorú vasárnap

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A röhögőfejesek pont olyanok, mint a japán katona, akinek elfelejtettek szólni, hogy véget ért a világháború.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu