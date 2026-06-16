Szőlő utca: Négymillió forintot ígértek a hamis vallomásért Bangó Sándornak

Az ügy fordulópontját egy szeptember elején megjelent interjú jelentette. A Válasz Online-nak nyilatkozó Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi igazgatója azt állította:

Juhász Péter Pál állítólagos visszaéléseiről hosszú évek óta tudtak a gyermekvédelmi szakmában.

A nyilatkozatot követően a Legfőbb Ügyészség szeptember 26-án ügyészi hatáskörbe vonta a Budapesti Javítóintézetet érintő nyomozást, amely ezt követően új lendületet kapott.

A botrány gyorsan politikai dimenziót is nyert. Szeptemberben Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke nyílt levélben fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez, választ követelve a javítóintézet körül felmerült súlyos vádakkal kapcsolatban.

Az ezt követő hónapokban egyre több bizonyíték és tanúvallomás került nyilvánosságra az intézményben történhetett visszaélésekről. Különösen nagy felháborodást váltottak ki azok a videófelvételek, amelyek az intézmény falain belül készültek, és amelyek a fiatalkorú lakók elleni fizikai agresszió jeleneteit is rögzítették.

December 8-án lemondott a javítóintézet ideiglenesen kinevezett igazgatója, Kovács-Buna Károly. Döntését „lejárató kampánnyal” indokolta, ám később őt is letartóztatták.

A nyomozás során a hatóságok gyermekbántalmazással és más súlyos bűncselekményekkel összefüggésben vizsgálják az ügyet.

Másnap, december 9-én a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség közölte: több helyszínen, jelentős erőkkel folytatnak nyomozati cselekményeket a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. A gyermekek védelmére tekintettel pszichológusokat és más szakembereket is bevontak az eljárásba.

A következő napon újabb négy embert vettek őrizetbe, közülük hármat gyanúsítottként hallgattak ki. Ezzel hétre emelkedett az ügy gyanúsítottjainak száma.

Közben egykori intézeti dolgozók a Magyar Hangnak adott interjújukban részletesen beszéltek az általuk tapasztalt bántalmazásokról és visszaélésekről. Egy volt lakó vallomásában arról számolt be, hogy Kovács-Buna Károly korábban fizikailag bántalmazta őt, emellett olyan körülményeket is leírt, amelyek súlyosan veszélyeztethették a fiatalkorúak testi épségét és biztonságát.

A sajtóban olyan információk is megjelentek, amelyek szerint a gyanúsítottak egymásnak próbálnak alibit biztosítani, illetve összehangolhatják vallomásaikat.

A Központi Nyomozó Főügyészség január 9-én négy gyanúsított – köztük a volt megbízott igazgató – letartóztatását áprilisig meghosszabbította.