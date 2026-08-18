A labdarúgó játékvezetők elvtelen védése és a hallgatás az MLSZ egyik nagy hibája
Még mindig ott tartunk, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség - olykor - elvtelenül védi a bírókat, holott egy-egy nagy botrányt kiváltó mérkőzést követően nagyon jó lenne megtudni a szövetség illetékes bizottságának véleményét a játékvezetői müködésről. Az MLSZ ezekben az esetekben azonban csak hallgat, így védve a mundér becsületét. Így aztán azt sem tudjuk, mi a játékvezetői bizottság véleménye a Nyíregyháza csapatának elmúlt két bajnokiján történtekről.
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