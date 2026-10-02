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Magyar Péter már az árrésstopot is eltörölné

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Az előző kormány újabb fontos intézkedéséhez nyúlhat hozzá a Tisza-kormány: Magyar Péter szerint meg kell fontolni az árrésstop megszüntetését. A miniszterelnök azzal indokolta a fordulatot, hogy a szabályozás szerinte már az agráriumot és a kisboltokat teszi tönkre, miközben az infláció jelentősen visszaesett.

Kárpáti András
2026. 10. 02. 19:15

Folytatódik a hergelés

Mint megírtuk, Magyar a kisvárdai beszédében folytatta a fideszes és KDNP-s politikusok elleni politikai boszorkányüldözést. A miniszterelnök a „még szabad lábon lévő” kormánypárti képviselőkről beszélt, az NKA-ügy kapcsán pedig azt is megkérdőjelezte, jogszerűen ülnek-e fideszes politikusok az Országgyűlésben. Magyar az elmúlt napokban rendszeresen „maffiának” nevezte korábbi politikai közösségét, Seszták Miklós őrizetbe vételét pedig az általa meghirdetett Tisztítótűz művelet eredményeként értékelte.

 

árrésstopseszták miklósMagyar PéterKomment 1

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Pilhál Tamás
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu