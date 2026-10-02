Magyar Péter már az árrésstopot is eltörölné

Folytatódik a hergelés

Mint megírtuk, Magyar a kisvárdai beszédében folytatta a fideszes és KDNP-s politikusok elleni politikai boszorkányüldözést. A miniszterelnök a „még szabad lábon lévő” kormánypárti képviselőkről beszélt, az NKA-ügy kapcsán pedig azt is megkérdőjelezte, jogszerűen ülnek-e fideszes politikusok az Országgyűlésben. Magyar az elmúlt napokban rendszeresen „maffiának” nevezte korábbi politikai közösségét, Seszták Miklós őrizetbe vételét pedig az általa meghirdetett Tisztítótűz művelet eredményeként értékelte.