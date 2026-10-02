Lánczi Tamás kiakadt: Politikai cirkuszt, kirakatpert rendeznek, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt megpróbálják befeketíteni!
A Miniszterelnökség nem találja a Szuverenitásvédelmi Hivatal által megrendelt tanulmányt, Lánczi Tamás szerint ott van náluk, csak letagadják. Lánczi szerint abszurd, hogy az NVVH magához vonta az ügyet, mégis a Miniszterelnökség kommunikál benne.
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