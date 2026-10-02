Több Osztie atya kéne!

Ha ez még nyomokban egy szabad ország, akkor a papoknak is joguk van megszólalni a közéletről. A szószékről is. Akár tetszik ez a pápának szalutáló emberkének, akár nem. Ha nem tetszik, annál jobb. Folytassa inkább az élőzését valamelyik „luxus” árnyékszékről. Aztán majd kap egy külön szobát a Terror Házában.