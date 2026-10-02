Megdöbbent az elhunyt Potápi Árpád családja az Integritás Hatóság listázásán
Megdöbbenéssel fogadta a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért és az elhunyt államtitkár családja, hogy a két éve elhunyt politikus neve is felkerült az Integritás Hatóság legmagasabb kockázatú vagyonnyilatkozat-tételre kötelezetteket felsoroló listájára. Az alapítvány arra kéri a hatóságot, hogy ne zaklassa a családot, és ne sértse Potápi Árpád emlékét.
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