Hétfőn Szijjártó Péter a nemzetbiztonsági bizottság elé állhat
Hétfőn hallgathatja meg a nemzetbiztonsági bizottság Szijjártó Pétert a BYD-nál betöltött felsővezetői pozíciója miatt. A Tisza-frakció közleménye szerint volt külgazdasági és külügyminiszterként az ország legérzékenyebb információihoz fért hozzá, ami nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.
Komment
Összesen 3 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en