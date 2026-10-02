„Van nukleáris kártya” – Bulgária párbeszédet sürget Oroszországgal

Radev különösen veszélyesnek tartja, hogy szerinte alig esik szó a nukleáris kockázatról.

Mindig a lehető legrosszabb forgatókönyvre kell gondolnunk. Fel vagyunk erre készülve?

– tette fel a kérdést. Hangsúlyozta, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Oroszország rendelkezik a világ legnagyobb nukleáris arzenáljával, becslések szerint 4400 robbanófejjel. Ugyanakkor elutasította a Kreml nukleáris fenyegetéseit. — Nem vagyok Putyin ügyvédje – szögezte le, vagyis álláspontját a háború lezárásához vezető lehetőségek kereséseként, nem pedig az orosz politika támogatásaként mutatta be.

Mark Rutte NATO-főtitkár ugyanazon a fórumon felszólította Moszkvát, hogy hagyjon fel a nukleáris fenyegetőzéssel. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy jelenleg nincs közvetlen orosz katonai fenyegetés a NATO területével szemben.

Más utat választana az EU

Radev érvelésével Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelemért és űrügyért felelős tagja szállt vitába. Szerinte az eddigi diplomáciai kísérletek nem hoztak eredményt, Moszkva jelenlegi tárgyalási pozíciója pedig lényegében Ukrajna megadását követeli. Kubilius úgy véli, Ukrajna katonai megerősítése nélkül egy megállapodás sem Ukrajnát, sem Európát nem tenné biztonságosabbá. Az orosz hibrid támadásokra szerinte olyan választ kell adni, amely Moszkva számára is „fájdalmas”.

A bolgár miniszterelnök álláspontja nem új. Szeptemberben Andrej Babis cseh miniszterelnökkel közösen bírálták az Ukrajnába irányuló folyamatos pénz- és fegyverszállításokat. Radev akkor úgy fogalmazott: az uniós és NATO-csúcstalálkozókon gyakrabban kellene elhangoznia a béke szónak. Nem sokkal korábban Robert Fico szlovák miniszterelnököt fogadta Szófiában, aki szintén bírálja Ukrajna katonai támogatásának jelenlegi formáját.