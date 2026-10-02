A két éve elhunyt Potápi Árpádot is listázta az Integritás Hatóság
"Kőprofik" - írta Rétvári Bence azután, hogy az Integritás Hatóság a két éve meghalt Potápi Árpádot is feltette a legmagasabb kockázatú vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek listájára.
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