Miért ne szólalhatna meg egy Disney-klasszikus a templomban?

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Áchim Erzsébet húsz év után tér vissza a Kőbányai Szent László-templomba. A Svájcban élő, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett orgonaművésszel kőbányai emlékeiről, a svájci és a magyar templomi zenei gyakorlat különbségeiről, valamint arról is beszélgettünk, miért lehet helye egy Disney-klasszikusnak az orgonán.

Ménes Márta
2026. 10. 02. 10:50
Áchim Erzsébet
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A templomi zene határai

Az elmúlt években Áchim Erzsébet zenei gondolkodása is változott. Svájcban, a lucerni kantonban található Emmen Bruder Klaus-templomának orgonistájaként és a TonArt Bruder Klaus koncertsorozat művészeti vezetőjeként jóval szabadabban alakíthatja a programokat, mint amit a magyarországi templomi gyakorlatból megszokott.

Magyarországon a templomi orgonakoncerteken általában egyértelműen az egyházi zene kerül előtérbe. Svájcban sokkal nagyobb szabadságot kap az orgonista, természetesen a jó ízlés határain belül

– mondja. A templomban ráadásul egy koncertzongora is rendelkezésére áll: „Előfordul, hogy a misén is zongorázom, vagy a két hangszert vegyítem: az elején és a végén orgonálok, bizonyos darabok pedig zongorán szólalnak meg. Ez a szabadság az én zenei gondolkodásomat, a műsorokról alkotott koncepciómat is megváltoztatta.” 

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Áchim Erzsébet Budapestre is magával hoz ebből valamit, de szerinte mindig figyelembe kell venni az adott hely és alkalom sajátosságait. Egy templomi orgonakoncerten természetes módon kerülnek előtérbe az egyházi kötődésű művek, egy gyermekeknek szóló alkalmon azonban más szempontok is érvényesülhetnek.

„A legutóbb az unokám elsőáldozásán szerettem volna eljátszani egy részletet Az oroszlánkirályból. Meglepett, hogy milyen nagy ellenállásba ütközött az ötlet” – idézi fel. Szerinte ugyanakkor érdemes lenne nyitottabban gondolkodni arról, milyen zene tud valóban kapcsolatot teremteni a gyerekekkel. 

Egy gyermekmisén nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, hogy egy darab beleillik-e a hagyományos templomi repertoárba, hanem az is, hogy képes-e megszólítani azokat, akikhez szól.

A kőbányai koncert esetében most más a helyzet: Áchim Erzsébet az orgona karakteréhez illeszkedő művekkel tér vissza ahhoz a hangszerhez és közösséghez, amely pályája húsz évének fontos része volt. A koncertsorozat október 25-én zárul Józef Kotowicz lengyel orgonaművész hangversenyével, aki a varsói Chopin Zeneművészeti Egyetem professzora. Az est a lengyel–magyar barátság, a poznani felkelés és az 1956-os forradalom 70. évfordulójához is kapcsolódik.

 

orgonaAz OroszlánkirálykoncertSzóljon hozzá!

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