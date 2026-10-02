Miért ne szólalhatna meg egy Disney-klasszikus a templomban?

A templomi zene határai
Az elmúlt években Áchim Erzsébet zenei gondolkodása is változott. Svájcban, a lucerni kantonban található Emmen Bruder Klaus-templomának orgonistájaként és a TonArt Bruder Klaus koncertsorozat művészeti vezetőjeként jóval szabadabban alakíthatja a programokat, mint amit a magyarországi templomi gyakorlatból megszokott.
Magyarországon a templomi orgonakoncerteken általában egyértelműen az egyházi zene kerül előtérbe. Svájcban sokkal nagyobb szabadságot kap az orgonista, természetesen a jó ízlés határain belül
– mondja. A templomban ráadásul egy koncertzongora is rendelkezésére áll: „Előfordul, hogy a misén is zongorázom, vagy a két hangszert vegyítem: az elején és a végén orgonálok, bizonyos darabok pedig zongorán szólalnak meg. Ez a szabadság az én zenei gondolkodásomat, a műsorokról alkotott koncepciómat is megváltoztatta.”