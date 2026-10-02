Miért ne szólalhatna meg egy Disney-klasszikus a templomban?

Áchim Erzsébet Budapestre is magával hoz ebből valamit, de szerinte mindig figyelembe kell venni az adott hely és alkalom sajátosságait. Egy templomi orgonakoncerten természetes módon kerülnek előtérbe az egyházi kötődésű művek, egy gyermekeknek szóló alkalmon azonban más szempontok is érvényesülhetnek.

„A legutóbb az unokám elsőáldozásán szerettem volna eljátszani egy részletet Az oroszlánkirályból. Meglepett, hogy milyen nagy ellenállásba ütközött az ötlet” – idézi fel. Szerinte ugyanakkor érdemes lenne nyitottabban gondolkodni arról, milyen zene tud valóban kapcsolatot teremteni a gyerekekkel.

Egy gyermekmisén nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, hogy egy darab beleillik-e a hagyományos templomi repertoárba, hanem az is, hogy képes-e megszólítani azokat, akikhez szól.

A kőbányai koncert esetében most más a helyzet: Áchim Erzsébet az orgona karakteréhez illeszkedő művekkel tér vissza ahhoz a hangszerhez és közösséghez, amely pályája húsz évének fontos része volt. A koncertsorozat október 25-én zárul Józef Kotowicz lengyel orgonaművész hangversenyével, aki a varsói Chopin Zeneművészeti Egyetem professzora. Az est a lengyel–magyar barátság, a poznani felkelés és az 1956-os forradalom 70. évfordulójához is kapcsolódik.