Montenegró lesz az EU következő tagja?
Az Európai Bizottság támogatja, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon, a csatlakozási folyamat lezárásához azonban politikai stabilitásra és széles körű pártközi támogatásra van szükség, jelentette ki Ursula von der Leyen csütörtökön Podgoricában.
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