Háttér: Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) egy jogállamisági missziót szervez Budapestre, október 26-28-ig. A misszió résztvevői NGO-kkal, szakszervezetekkel, újságírókkal, bírókkal, ellenzéki képviselőkkel és kormánytagokkal fognak találkozni. A Patrióták Európáért frakció a fideszes EP-képviselőt, László Andrást jelölte a küldöttségbe.
Vizsgálódni jönnek az Európai Parlamentből, kérdés, van-e szemük a tiszás önkényre
A Patrióták Európáért frakciója börtönlátogatásokat is javasolt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en