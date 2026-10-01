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Év végéig lezárták a Kossuth tér egyes részeit, tilos lesz tüntetni az Országház környékén

Forsthoffer Ágnes magyarázkodik: csak formaság volt a Kossuth tér egy részének rendőrség általi lezárása

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Valójában nem változik semmi, mától a rendőrök védik azt a területet, amit eddig az Országgyűlési Őrség védett, hiszen a szerv beolvadt a Készenléti Rendőrségbe. Forsthoffer Ágnes megdöbbent azon, hogy ekkora felháborodást okozott a Kossuth tér részleges lezárásáról szóló hír.

Kreft-Horváth Márk
2026. 10. 01. 15:37
Forsthoffer Ágnes házelnök, ideiglenes államfő Forrás: Facebook/Forsthoffer Ágnes

 

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Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Letarolta az országot a Tisza-kormány árnyékhivatala, a Nemzeti Vécéőrség

Odrobina Kristóf avatarja

Jó látni, hogy végre munkához látott Magyar Péter kormánya, ideje volt, hogy a sarkára álljon. De vajon ki ellenőrzi a hivatal hivatali vécéjét?

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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