Forsthoffer Ágnes magyarázkodik: csak formaság volt a Kossuth tér egy részének rendőrség általi lezárása
Valójában nem változik semmi, mától a rendőrök védik azt a területet, amit eddig az Országgyűlési Őrség védett, hiszen a szerv beolvadt a Készenléti Rendőrségbe. Forsthoffer Ágnes megdöbbent azon, hogy ekkora felháborodást okozott a Kossuth tér részleges lezárásáról szóló hír.
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