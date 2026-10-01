Rendkívüli

NKA-ügy: letartóztatták Hankó Balázst

Rendkívüli

Év végéig lezárták a Kossuth tér egyes részeit, tilos lesz tüntetni az Országház környékén

Marco Rossi szerint nem ezt érdemelte a magyar válogatott, majd váratlan dolgot árult el

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Marco Rossi szerint a magyar labdarúgó-válogatott az eddigi két Nemzetek Ligája-mérkőzésén mutatott teljesítménye alapján négy pontot is megérdemelt volna, de csak egy lett belőle. A szövetségi kapitány támadójátékban jelentős előrelépést vár csapatától a Georgia elleni pénteki találkozón. Marco Rossi váratlanul az összeállításról is elárult egy fontos részletet: Tóth Alex a kezdőcsapatban kaphat helyet.

Szalay Attila
2026. 10. 01. 14:36
Marco Rossi jobb támadójátékot vár a magyar válogatottól Fotó: PAUL FAITH Forrás: AFP

Tóth Alex bekerülhet a kezdőcsapatba

A Georgia elleni kezdő tizenegyben is történhet változás. Bár ez nem szokás, Rossi váratlanul elárulta, elképzelhető, hogy Tóth Alex ezúttal már az első perctől lehetőséget kap.

A szövetségi kapitány az újoncok teljesítményével alapvetően elégedett, de megjegyezte, hatalmas különbséget jelent az NB I és egy válogatottmérkőzés atmoszférája, amikor akár hatvanezer néző előtt kell futballozni. Ettől függetlenül ígéretesnek látja az újonnan bekerült játékosokat.

Osváth Attila szintén arról beszélt, hogy az elmúlt napokban elsősorban a támadójáték hatékonyságán dolgoztak. – Két meccs alatt nem sikerült gólt rúgnunk, ezen dolgoztunk az elmúlt pár napban – mondta a válogatott védője. Osváth szerint a csapat tisztában van azzal, mi működött jól az eddigi találkozókon, és mely területeken kell fejlődnie. A védekezést alapvetően stabilnak érzi, ezért Georgiával szemben is elsősorban támadásban szeretnének előrelépni.

Kvarachelia jelentheti az egyik legnagyobb veszélyt

Rossi külön beszélt a georgiai válogatottról is. A kapitány szerint az ellenfél játéka a közelmúltbeli szövetségikapitány-váltás ellenére sem alakult át jelentősen, inkább csak kisebb szerkezeti módosításokat lehetett felfedezni.

A legnagyobb veszélyt természetesen a Paris Saint-Germain sztárja, Hvicsa Kvarachelia jelenti, aki szabad szerepkörben mozoghat, és különösen veszélyes párost alkot Georges Mikautadzéval. Rossi ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem csupán két kiemelkedő támadóról van szó: Georgia stabil csapat, keretében nyolc topligás futballistával.

A Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzést pénteken 20.45-től rendezik.

 

Marco Rossimagyar labdarúgó–válogatottNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Letarolta az országot a Tisza-kormány árnyékhivatala, a Nemzeti Vécéőrség

Odrobina Kristóf avatarja

Jó látni, hogy végre munkához látott Magyar Péter kormánya, ideje volt, hogy a sarkára álljon. De vajon ki ellenőrzi a hivatal hivatali vécéjét?

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu