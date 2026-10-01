Marco Rossi szerint nem ezt érdemelte a magyar válogatott, majd váratlan dolgot árult el

Tóth Alex bekerülhet a kezdőcsapatba

A Georgia elleni kezdő tizenegyben is történhet változás. Bár ez nem szokás, Rossi váratlanul elárulta, elképzelhető, hogy Tóth Alex ezúttal már az első perctől lehetőséget kap.

A szövetségi kapitány az újoncok teljesítményével alapvetően elégedett, de megjegyezte, hatalmas különbséget jelent az NB I és egy válogatottmérkőzés atmoszférája, amikor akár hatvanezer néző előtt kell futballozni. Ettől függetlenül ígéretesnek látja az újonnan bekerült játékosokat.

Osváth Attila szintén arról beszélt, hogy az elmúlt napokban elsősorban a támadójáték hatékonyságán dolgoztak. – Két meccs alatt nem sikerült gólt rúgnunk, ezen dolgoztunk az elmúlt pár napban – mondta a válogatott védője. Osváth szerint a csapat tisztában van azzal, mi működött jól az eddigi találkozókon, és mely területeken kell fejlődnie. A védekezést alapvetően stabilnak érzi, ezért Georgiával szemben is elsősorban támadásban szeretnének előrelépni.

Kvarachelia jelentheti az egyik legnagyobb veszélyt

Rossi külön beszélt a georgiai válogatottról is. A kapitány szerint az ellenfél játéka a közelmúltbeli szövetségikapitány-váltás ellenére sem alakult át jelentősen, inkább csak kisebb szerkezeti módosításokat lehetett felfedezni.

A legnagyobb veszélyt természetesen a Paris Saint-Germain sztárja, Hvicsa Kvarachelia jelenti, aki szabad szerepkörben mozoghat, és különösen veszélyes párost alkot Georges Mikautadzéval. Rossi ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem csupán két kiemelkedő támadóról van szó: Georgia stabil csapat, keretében nyolc topligás futballistával.

A Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzést pénteken 20.45-től rendezik.