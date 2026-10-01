Hiába a százmilliós Szoboszlai, drágább a grúz válogatott összértéke, mint a magyaré

Huszonöt éve Korsós Attila élete gólját lőtte ellenük

A magyar és a grúz válogatott közös története meglehetősen rövid: legutóbb a 2002-es világbajnokság selejtezősorozatában captunk össze velük. Az első meccset 2001. június 6-án a Népstadionban rendezték, és a Bicskei Bertalan vezette magyar válogatott emlékezetes, 4-1-es győzelmet aratott. Mátyus János szerezte az első gólt, Sebők Vilmos büntetőből növelte az előnyt, majd következett Korsós Attila: hat perc alatt kétszer is betalált. A grúzok becsületgólját Levan Kobiasvili szerezte.

Pedig az akkori grúz csapatban is akadtak igazi nagyágyúk. Kaha Kaladze akkor már az AC Milan játékosa volt, Levan Kobiasvili a Freiburgban futballozott, Sota Arveladze pedig a Rangers támadója volt. A meccs legemlékezetesebb pillanatai mégis Korsós Attilához kötődtek. Első találatánál 15 méterről, igazítás nélkül lőtt a hosszú alsóba, majd hat perccel később egy felívelt labdát 14 méterről, kapásból zúdított a léc alá.

Korsós lapunknak elmondta, a 2011-ben elhunyt Bicskei Bertalan már a találkozó után megjósolta neki, hogy ezt a gólt egész életében emlegetni fogják.

– Arra emlékszem, hogy a meccs után, amikor mentünk az öltözőbe, a folyosón odalépett hozzám a szövetségi kapitány, Bicskei Bertalan, és azt mondta, akkora gólt rúgtam, hogy ezután mehetek akárhova, amikor befejezem a pályafutásomat, csak ezt emlegetik majd – fogalmazott Korsós. – Odavetettem, hogy Berci bá, ne már, ő meg azt felelte, hogy figyeld csak meg, ezer százalék, hogy így lesz. Igaza lett, tényleg ezzel fogadnak mindenhol, pedig Salzburgban is lőttem hasonló gólt az akkori legjobb osztrák csapat, a Sturm Graz ellen. Igaz, nekem is a grúzok elleni a csúcs.