Társadalmi egyeztetésen van a sportvezetők eltiltásáról szóló tervezet, ezek a nemzetközi példák adhatnak reményt Kubatov Gáboréknak

Jogi vita esetén várhatóan az lehet az egyik központi kérdés, hogy az integritás és az állami támogatások tisztaságának védelme indokolja-e a korlátozás ilyen hosszú fennmaradását, illetve a törvény kellően differenciál-e az egyes pozíciók és konkrét kockázatok között.

Strasbourgban is téma volt az egyesülési szabadság

A tervezet egyik legérdekesebb nemzetközi jogi kérdését az Emberi Jogok Európai Egyezményének 11. cikke jelentheti. Ez védi az egyesülési szabadságot. Egy sportegyesület pedig attól, hogy sporttevékenységet folytat, még egyesület, amelynek belső autonómiája és vezetőinek megválasztása is összefügg az egyesülési szabadsággal.

A kérdés ezért nem merül ki abban, hogy az állam megtilthatja-e egy politikusnak valamely tisztség betöltését. A szabályozás másik oldalán maga az egyesület áll: a jogszabály adott esetben arra kényszerítheti a szervezetet, hogy ne választhasson meg egy meghatározott személyt vezetőnek, illetve egy már megválasztott vezető esetében szüntesse meg az összeférhetetlenséget.

Az Európa Tanács jelenlegi Európai Sportchartája kifejezetten abból indul ki, hogy a sportszervezeteket megilleti az Emberi Jogok Európai Egyezményében rögzített

egyesülési szabadság, autonóm döntéshozatali folyamatokkal kell rendelkezniük, és vezetőiket demokratikusan kell kiválasztaniuk a jó kormányzás elveinek megfelelően.

A dokumentum ugyanakkor azt is elismeri, hogy a sportszervezeteknek a nemzeti jog keretei között kell működniük. Tehát igaz, hogy a sport autonómiája nem jelent mentességet az általános törvények alól, de az állami beavatkozás mértéke és arányossága vizsgálható.