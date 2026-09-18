Magyar Péter tovább vadászik: célkeresztben Kubatov Gábor, Szijjártó Péter és Deutsch Tamás

Vitézy Dávid elmagyarázza mi a gond az autópályakoncesszióval. Fotó: Mirkó István

A miniszter ezek után részletesen bemutatta a Magyar Közút Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt pályaszakaszokat, és azt, hogyan kapta meg ezeket a cég. A miniszter és a kormányfő szerint, ez Európában az egyik legnagyobb koncessziója, épeszű kormány ilyet nem csinál.

Az előző kormány 35 évre adott koncessziós jogokat az MKIF-nek, ezen keresztül építettek volna további autópályákat országszerte. Vitézy Dávid szerint végül ez törvénytelenné vált, és háromszorosan túlárazták.

Vitézy Dávid kritikája szerint a közbeszerzési szabályokat sérti, ahogy ezt intézték, a szerződések, amiket pedig ezután kötöttek az uniós jogszabályokba is ütközik. A miniszter összefoglalója szerint ez egy olyan koncesszió, amely alapján ha minden jól megy, akkor a profit Mészáros Lőrincé és Szijj Lászlóé (ezt a két magánszemélyt azonosították az MKIF hátterében), ha valami rosszul megy, akkor az állam fizet.

A miniszter szerint a koncessziós szerződés módosításai még durvábbak. Felidézte, hogy amikor az MKIF nem kapott pénzt, a magyar állam támogatta meg, ez volt az első módosítás lényege. A második módosítással az M1-es autóálya került bele a koncesszióba, illetve több pénzt kért a kivitelező. Vitézy Dávid elmondta, hogy a háborúra való hivatkozással indokolták a költségek növelését.

Vitézy Dávid ezután részletesen bemutatta, hogyan módosították a koncessziót.

Magyar Péter: Egyetlen szerződés sem érinthetetlen!

A részletes előadás után Magyar Péter vette vissza a szót, hangsúlyozva, hogy egyetlen szerződés sem érinthetetlen az új kormány előtt. A miniszterelnök nem lenne meglepve, ha a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal is foglalkozna az üggyel.

Magyar Péter ezután Mészáros Lőrincéknek üzent, azt mondta, ha visszafizetik a pénzeket, az enyhítő körülmény, szívesen megküldik nekik az államkincstár számlaszámát. Azt kérte tőlük, hogy adják át az autópályákat a magyar államnak, ne nehezítsék meg a dolgot.

Az első kérdés a családi pótlék duplázásának ígéretéről szólt. Magyar Péter szerint a koncessziós szerződések miatt nincs pénz erre, majd jövőre. A miniszterelnök ki is akadt kissé, jelezte, hogy azt szeretné, ha a továbbiakban a koncessziós szerződésekről kérdeznék.