Magyar Péter tovább vadászik: célkeresztben Kubatov Gábor, Szijjártó Péter és Deutsch Tamás

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Az uniós pénzekre még várni kell, helyette az autópályakoncessziók felszámolásával foglalkozott a kormány.

Kreft-Horváth Márk
2026. 09. 18. 10:09
Fotó: Mirkó István
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kormányzati sajtótájékoztató Vitézy Dávid
Vitézy Dávid elmagyarázza mi a gond az autópályakoncesszióval. Fotó: Mirkó István

A miniszter ezek után részletesen bemutatta a Magyar Közút Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt pályaszakaszokat, és azt, hogyan kapta meg ezeket a cég. A miniszter és a kormányfő szerint, ez Európában az egyik legnagyobb koncessziója, épeszű kormány ilyet nem csinál. 

Az előző kormány 35 évre adott koncessziós jogokat az MKIF-nek, ezen keresztül építettek volna további autópályákat országszerte. Vitézy Dávid szerint végül ez törvénytelenné vált, és háromszorosan túlárazták.  

Vitézy Dávid kritikája szerint a közbeszerzési szabályokat sérti, ahogy ezt intézték, a szerződések, amiket pedig ezután kötöttek az uniós jogszabályokba is ütközik. A miniszter összefoglalója szerint ez egy olyan koncesszió, amely alapján ha minden jól megy, akkor a profit Mészáros Lőrincé és Szijj Lászlóé (ezt a két magánszemélyt azonosították az MKIF hátterében), ha valami rosszul megy, akkor az állam fizet. 

A miniszter szerint a koncessziós szerződés módosításai még durvábbak. Felidézte, hogy amikor az MKIF nem kapott pénzt, a magyar állam támogatta meg, ez volt az első módosítás lényege. A második módosítással az M1-es autóálya került bele a koncesszióba, illetve több pénzt kért a kivitelező. Vitézy Dávid elmondta, hogy a háborúra való hivatkozással indokolták a költségek növelését. 

Vitézy Dávid ezután részletesen bemutatta, hogyan módosították a koncessziót. 

Magyar Péter: Egyetlen szerződés sem érinthetetlen!

A részletes előadás után Magyar Péter vette vissza a szót, hangsúlyozva, hogy egyetlen szerződés sem érinthetetlen az új kormány előtt. A miniszterelnök nem lenne meglepve, ha a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal is foglalkozna az üggyel. 

Magyar Péter ezután Mészáros Lőrincéknek üzent, azt mondta, ha visszafizetik a pénzeket, az enyhítő körülmény, szívesen megküldik nekik az államkincstár számlaszámát. Azt kérte tőlük, hogy adják át az autópályákat a magyar államnak, ne nehezítsék meg a dolgot. 

Az első kérdés a családi pótlék duplázásának ígéretéről szólt. Magyar Péter szerint a koncessziós szerződések miatt nincs pénz erre, majd jövőre. A miniszterelnök ki is akadt kissé, jelezte, hogy azt szeretné, ha a továbbiakban a koncessziós szerződésekről kérdeznék. 

kormányzati sajtótájékoztató Magyar Péter Vitézy Dávid
Magyar Péter jelezte, hogy szeretné, ha csak arról kérdeznék, amiről beszélni szeretne. Fotó: Mirkó István

A következő kérdező ennek eleget is tett. 

Arról is kérdezték a miniszterelnököt, hogy továbbra is ragaszkodnak-e Szuvák Attila kinevezéséhez. Emlékezetes, a tiszás aktivistát a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat élére akarják kinevezni, de nagy felhördülés lett belőle. Magyar Péter most azt mondta, hogy az érintett személy nem volt aktivista, de még ha az is lett volna 1-2 évvel ezelőtt, most simán kinevezhetik. 

vitézy dávidkormányzatiMagyar Péter

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