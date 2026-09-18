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Vitézy Dávid beismerése az autópálya-koncesszióról: „Ott voltam!”

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Miután Vitézy Dávid és Magyar Péter az autópálya-koncesszió túlárazásáról és jogszerűtlenségéről beszélt, a Fidesz azzal vágott vissza, hogy mindketten állami pozícióban voltak a koncesszió megalkotásának időszakában: Vitézy 2022-ben közlekedési államtitkárként dolgozott, Magyar pedig a Magyar Közút igazgatóságának tagja volt. Vitézy most hosszú Facebook-posztban magyarázta el, miért nem tartja magát felelősnek az ügyért. A rövid változat: igen, ott volt – de nem úgy.

Pámer Dávid
2026. 09. 18. 19:31
Fotó: Hatlaczki Balazs
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Magyar Péter maga is gyakran használja ezt a kommunikációs formulát, ha fideszes múltjáról faggatják. – Ott volt, de valójában ellent tartott, belülről bomlasztott, és emiatt nem is szerették a Fideszben – szokott érvelni a miniszterelnök. 

Néhány hónap után Vitézy távozott

Vitézy államtitkári megbízatása valóban rövid életű volt. 2022 májusában lett közlekedésért felelős államtitkár, novemberben pedig a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnésével az ő államtitkári feladatai is véget értek. 

A közlekedési terület ezt követően Lázár János minisztériumához került. 

Vitézy most azt hangsúlyozza, hogy Lázárral egy napot sem dolgozott együtt, és mire a későbbi szerződésmódosításokra sor került, már nem dolgozott az államnak.

 



 

Magyar Pétervitézy dávidállamtitkár

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