Vitézy Dávid beismerése az autópálya-koncesszióról: „Ott voltam!”

Magyar Péter maga is gyakran használja ezt a kommunikációs formulát, ha fideszes múltjáról faggatják. – Ott volt, de valójában ellent tartott, belülről bomlasztott, és emiatt nem is szerették a Fideszben – szokott érvelni a miniszterelnök.

Néhány hónap után Vitézy távozott

Vitézy államtitkári megbízatása valóban rövid életű volt. 2022 májusában lett közlekedésért felelős államtitkár, novemberben pedig a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnésével az ő államtitkári feladatai is véget értek.

A közlekedési terület ezt követően Lázár János minisztériumához került.

Vitézy most azt hangsúlyozza, hogy Lázárral egy napot sem dolgozott együtt, és mire a későbbi szerződésmódosításokra sor került, már nem dolgozott az államnak.





