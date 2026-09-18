Vitézy Dávid beismerése az autópálya-koncesszióról: „Ott voltam!”

Magyar Péter maga is gyakran használja ezt a kommunikációs formulát, ha fideszes múltjáról faggatják. – Ott volt, de valójában ellent tartott, belülről bomlasztott, és emiatt nem is szerették a Fideszben – szokott érvelni a miniszterelnök.
Néhány hónap után Vitézy távozott
Vitézy államtitkári megbízatása valóban rövid életű volt. 2022 májusában lett közlekedésért felelős államtitkár, novemberben pedig a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnésével az ő államtitkári feladatai is véget értek.
A közlekedési terület ezt követően Lázár János minisztériumához került.
Vitézy most azt hangsúlyozza, hogy Lázárral egy napot sem dolgozott együtt, és mire a későbbi szerződésmódosításokra sor került, már nem dolgozott az államnak.
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