A nyelv nem csupán kommunikációs eszköz, hanem az identitásunk egyik legfontosabb hordozója

A megnyitóban szó esett korunk egyik sajátos ellentmondásáról is. Miközben a globalizáció a sokszínűséget hirdeti, a tudományban, a technológiában és a szórakoztatóiparban egyre erőteljesebb az angol nyelv dominanciája. A főigazgató szerint önmagában nem jelent problémát az angol világnyelvi szerepe, az azonban már igen, ha térhódítása az anyanyelvek rovására történik.

Különösen fontos kérdésnek nevezte ezért, hogyan lehetünk a modern világ részei úgy, hogy közben saját anyanyelvünket is megőrizzük.

Fotó: Magyarságkutató Intézet

Veszélyben lévő nyelvek Európában

A konferencia több előadása arra mutatott rá, hogy a nyelvvesztés korántsem csak távoli térségek problémája. Fañch Broudig, a bresti Université de Bretagne Occidentale kutatója a breton nyelv helyzetét mutatta be. A 2024-es felmérések szerint

Alsó-Bretagne-ban már mindössze mintegy 81 ezren vallották magukat olyan beszélőnek, aki jól vagy meglehetősen jól tud bretonul.

A beszélők számának jelentős visszaesése jól mutatja, milyen gyorsan megszakadhat egy nyelv generációk közötti továbbadása. A folyamat megfordítására többek között kétnyelvű és immerziós oktatási programokkal tesznek kísérletet.

Hasonló kérdéseket vetett fel Andrea Picciau a szárd nyelv kapcsán. Bár a szárd mintegy egymillió emberhez kötődő újlatin nyelv, a fiatalabb nemzedékek kevesebb mint tizenöt százaléka rendelkezik valamilyen szintű nyelvtudással, miközben a nyelv generációk közötti természetes átadása már évtizedekkel ezelőtt meggyengült.

Trond Trosterud, a norvégiai Tromsøi Egyetem kutatója azt vizsgálta, milyen feltételekre van szükség egy kisebbségi nyelv újjáélesztéséhez. Előadása szerint önmagában az állami támogatás nem elegendő: olyan valós társadalmi és szakmai közeget is teremteni kell, amelyben szükség van a nyelv használatára. Ehhez az anyanyelvi oktatás mellett könyvekre, szótárakra, a kisebbségi nyelvet igénylő munkahelyekre, valamint a digitális korban megfelelő technológiai háttérre – például billentyűzetekre, helyesírás-ellenőrző programokra és beszédtechnológiára – is szükség van.