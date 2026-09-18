Cserhalmi György ismét üzent Nagy Ervinnek: Nem tudom értelmezni a mondanivalóját

Az SZFE Cserhalmi szerint nem egyszerűen egy intézmény a sok közül, hanem „szimbólummá” vált. A színész úgy látja, hogy az egyetemért és oktatóikért korábban kiálló fiatalok számára különösen fontos volt az a tapasztalat, hogy a szavuknak van súlya. „Áprilisban 400 ezer fiatal ember szavazott, és nagyobb részük állítólag a Tisza Pártra. Ez nagyon fontos fundamentuma volt a mostani kormányváltásnak” – fogalmazott a színész a Magyar Hangnak.
Cserhalmi szerint éppen ezért nem elfogadható üzenet a „változást akaró” fiatalok számára, hogy lényegében minden maradjon úgy, ahogy korábban volt. Hozzátette: kollégáival beszélgetve úgy látja, hogy az általa megfogalmazott aggályokkal nincs egyedül a szakmában.
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A színművész szerint az államtitkár válasza nem reagált érdemben a felvetéseire, és azt sem tartja elfogadhatónak, hogy a „változást akaró fiataloknak” azt üzenjék: minden maradjon majdnem úgy, ahogy volt. Cserhalmi György a Nemzeti Színház igazgatójának mandátumáról is beszélt egy újabb interjúban.
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Vidnyánszkynak maradnia kellene Cserhalmi szerint is
Az Index által is szemlézett beszélgetésben szóba került a Nemzeti Színház helyzete is. Az intézményben jelenleg átvilágítás zajlik, miközben Vidnyánszky Attila korábban arról beszélt, hogy meneszthetik. A kialakult helyzetre Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is reagált, aki a tisztességes párbeszéd helyett hisztériakeltéssel vádolta meg az igazgatót.
Cserhalmi György ugyanakkor úgy látja, Vidnyánszky Attilának ki kellene töltenie a megbízatását. Mint mondta, a Nemzeti Színház igazgatójára is ugyanazoknak a feltételeknek kellene vonatkozniuk, mint más színházvezetőkre.
„Azt gondolom, ki kéne töltenie a mandátumát ugyanazokkal a feltételekkel, mint a többi színházvezetőnek. Azt majd eldöntjük, szükség van-e továbbra is erre az intézményre. Azért mertem mondani, hogy »döntjük«, mert a jövőről bármit képzelhetek. Én biztos, hogy nem fogok ebben a kérdésben dönteni” – mondta.
Vidnyánszky Attila jelenlegi megbízatása 2028 nyaráig szól,
vagyis Cserhalmi álláspontja szerint a Nemzeti Színház jövőjéről akkor kellene döntést hozni, nem pedig idő előtt megváltoztatni az intézmény vezetését.
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