Cserhalmi György ismét üzent Nagy Ervinnek: Nem tudom értelmezni a mondanivalóját



Vidnyánszkynak maradnia kellene Cserhalmi szerint is



Az Index által is szemlézett beszélgetésben szóba került a Nemzeti Színház helyzete is. Az intézményben jelenleg átvilágítás zajlik, miközben Vidnyánszky Attila korábban arról beszélt, hogy meneszthetik. A kialakult helyzetre Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is reagált, aki a tisztességes párbeszéd helyett hisztériakeltéssel vádolta meg az igazgatót.

Vidnyánzky Attila Fotó: Éberling András



Cserhalmi György ugyanakkor úgy látja, Vidnyánszky Attilának ki kellene töltenie a megbízatását. Mint mondta, a Nemzeti Színház igazgatójára is ugyanazoknak a feltételeknek kellene vonatkozniuk, mint más színházvezetőkre.

„Azt gondolom, ki kéne töltenie a mandátumát ugyanazokkal a feltételekkel, mint a többi színházvezetőnek. Azt majd eldöntjük, szükség van-e továbbra is erre az intézményre. Azért mertem mondani, hogy »döntjük«, mert a jövőről bármit képzelhetek. Én biztos, hogy nem fogok ebben a kérdésben dönteni” – mondta.

Vidnyánszky Attila jelenlegi megbízatása 2028 nyaráig szól,

vagyis Cserhalmi álláspontja szerint a Nemzeti Színház jövőjéről akkor kellene döntést hozni, nem pedig idő előtt megváltoztatni az intézmény vezetését.