Bartha Boróka vehette át a Kaszás Attila-díjat

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Bartha Boróka, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház művésze kapta idén a Kaszás Attila-díjat. Az elismerésről szoros közönségszavazás döntött, a díjat csütörtök este a Vígszínházban, A padlás című előadás előtt adták át.

Viland Gabriella
2026. 09. 17. 21:04
Bartha Boróka vehette át a Kaszás Attila-díjat Fotó: Csakvari Zsigmond
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Pályája során újra és újra visszatért ahhoz az alkotói közösséghez, amelyet ma már az otthonának tekint. A jelölése alkalmából készült bemutatkozó videóban erről így beszélt: „Ez egy különleges kis társulat. Sok minden összeköt minket, nem csak a színház, a magánélet is, az a sok minden, ami Gyergyóban velünk történik.”

Tizenkilencedik alkalommal adták át a Kaszás Attila-díjat

A 2008-ban alapított Kaszás Attila-díjjal olyan színművészek munkáját ismerik el, akik művészi teljesítményük mellett társulatuk meghatározó, közösségformáló személyiségei is. Az elismerés Kaszás Attila szellemi örökségét, valamint a hivatás, a társulat és a közösség iránti elkötelezettséget kívánja továbbvinni. A díj korábbi kitüntetettjei között van mások mellett Mucsi Zoltán, Bányai Kelemen Barna, Schneider Zoltán, Krisztik Csaba, Orosz Ákos és Balla Eszter is. Tavaly Sodró Eliza kapta az elismerést. A Kaszás Attila-díj 2026-ban a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és a Petőfi Kulturális Ügynökség együttműködésében, a Raiffeisen Bank támogatásával valósult meg.

 

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