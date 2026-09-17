Bartha Boróka vehette át a Kaszás Attila-díjat

Pályája során újra és újra visszatért ahhoz az alkotói közösséghez, amelyet ma már az otthonának tekint. A jelölése alkalmából készült bemutatkozó videóban erről így beszélt: „Ez egy különleges kis társulat. Sok minden összeköt minket, nem csak a színház, a magánélet is, az a sok minden, ami Gyergyóban velünk történik.”

Tizenkilencedik alkalommal adták át a Kaszás Attila-díjat

A 2008-ban alapított Kaszás Attila-díjjal olyan színművészek munkáját ismerik el, akik művészi teljesítményük mellett társulatuk meghatározó, közösségformáló személyiségei is. Az elismerés Kaszás Attila szellemi örökségét, valamint a hivatás, a társulat és a közösség iránti elkötelezettséget kívánja továbbvinni. A díj korábbi kitüntetettjei között van mások mellett Mucsi Zoltán, Bányai Kelemen Barna, Schneider Zoltán, Krisztik Csaba, Orosz Ákos és Balla Eszter is. Tavaly Sodró Eliza kapta az elismerést. A Kaszás Attila-díj 2026-ban a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és a Petőfi Kulturális Ügynökség együttműködésében, a Raiffeisen Bank támogatásával valósult meg.