Orbán Viktor üzent Lannert Juditnak: Nem érteni kell, hanem érezni
Lannert Juditnak üzent Orbán Viktor a Facebookon. A volt miniszterelnök arra reagált, hogy az oktatási miniszter egy felvételen azon gúnyolódott, férfiak elsírják magukat azon, hogy „nem jut be a világbajnokságra” a magyar labdarúgó-válogatott. A Fidesz elnöke Lannertnek posztjában azt írta, hogy nem érteni kell, hanem érezni.
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