Varga Barnabás a két gólja után megsérült, Vitális Milán is betalált az AEK kupamérkőzésén
A labdarúgó Görög Kupa alapszakaszának 2. fordulójában az AEK Athén Varga Barnabással és Vitális Milánnal a kezdőcsapatban fogadta a másodosztályú Panszerraikosz együttesét. A hazaiak az első félidő végén 6-0-ra vezettek, a második és a negyedik gólt Varga, az ötödiket Vitális szerezte. A magyar támadó a második félidőben megsérült, le kellett cserélni. Cikkünk frissül.
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