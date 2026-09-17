Üzent a Fradi Deák Bill Gyula halála után – a legenda egyik utolsó interjúja a Fradival zárult
Hetvenhét éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues legendás alakja. A Ferencváros közleményben búcsúzott az énekestől, aki egész életében büszkén vállalta, hogy a zöld-fehérek elkötelezett szurkolója. Deák Bill Gyula az egyik utolsó nagyobb interjúját így zárta: „Mi mást is mondhatnék: mindhalálig blues és hajrá, Fradi!”
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