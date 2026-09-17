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Meghalt Deák Bill Gyula

Alig akad rendőr, aki jelentkezne az új ÁVH-ba

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A fideszes országgyűlési képviselő egy bejegyzésben azt állította, hogy rendőrségi források szerint mindössze néhány nyomozó jelentkezett az újonnan létrehozott szervezethez. Az ügyben az Országos Rendőr-főkapitánysághoz és a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz is kérdéseket intéztünk.

Gábor Márton
2026. 09. 17. 11:54
Fotó: Polyák Attila
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Borítókép: Unger Anna, az NVVH elnöke (Fotó: Polyák Attila)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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