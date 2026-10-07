Osztie atya nem hátrál meg, Magyar Péterék hiába támadják

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Napok óta támadások kereszttüzében áll Osztie Zoltán, miután a belvárosi plébános egyik prédikációjában a keresztény értékrend és a Tisza Párt politikája közötti ellentétről beszélt. Magyar Péter és tiszás társai is élesen bírálták a papot, aki most Rétvári Bencének, a KDNP frakcióvezetőjének adott villáminterjúban tisztázta: nem a Tisza szavazóit rekesztené ki, ugyanakkor a korábbi szavait nem vonja vissza.

Kárpáti András
2026. 10. 07. 14:56
Forrás: Facebook
Osztie Zoltán plébános. Forrás: Facebook
Osztie Zoltán plébános. Forrás: Facebook

Magyar Péterért is misézett

Rétvári felidézte, hogy Osztie Zoltánt azért is bírálták, mert korábban Orbán Viktorért mutatott be szentmisét. A plébános erre közölte:

Magyar Péterért szintén imádkozott, sőt szentmisét is ajánlottak fel a jelenlegi miniszterelnökért.

Szavai szerint minden pénteken, délután három órától engesztelő imádságot tartanak a hazáért és a nemzetért.

Osztie atya azt az ellene felhozott kritikát is cáfolta, hogy az Orbán-kormányok idején hallgatott volna a visszaélésekről, a nehézségekről vagy a korrupcióról. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a keresztény-nemzeti identitás alapvető pilléreinek politikai képviselete az Orbán-kormányban jelent meg. Felidézte: az előző ciklusokban létezett párbeszéd a hatalom és a kritikus értelmiség között, s egyik vitaanyagukat például maga Orbán Viktor vette át.

Rétvári ezt úgy összegezte: amikor az előző kormányt bírálták, az akkori miniszterelnök átvette a kritikus anyagot, míg amikor Osztie a mostani kabinetet kritizálja, a Facebookon indítanak ellene támadást. – Ez a különbség a stílusban – jegyezte meg Rétvári, amire az atya is helyeselt.

Egész pályás letámadás a plébános ellen

Az ügy előzménye, hogy Osztie Zoltán egyik prédikációjában arról beszélt: keresztény embernek az evangélium értékrendje alapján kell megítélnie a politikai közösségeket is. Szavai nyomán Magyar Péter és több tiszás politikus élesen bírálta a plébánost, a miniszterelnök pedig a katolikus egyház vezetésétől is állásfoglalást várt.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia erre a választások előtt kiadott közleményét idézte fel. Ebben leszögezték, hogy a katolikus egyház nem azonosul egyetlen politikai párttal sem, ugyanakkor tagjainak – így a papoknak és szerzeteseknek is – joguk van ahhoz, hogy állampolgárként véleményt nyilvánítsanak.

Osztie Zoltán mellett Tőkés László is kiállt. A református püspök a vallás- és szólásszabadság védelmében emelt szót, és arra figyelmeztetett: a világi hatalom nem tehet „szájkosarat” a lelkipásztorokra. Tőkés egyúttal Tarr Zoltánt és Hegedűs Zsoltot is arra kérte, hogy miniszterként foglaljanak állást az ügyben.

A püspök fellépése azért is adott újabb dimenziót a vitának, mert az Osztie körül kirobbant konfliktus így már nem pusztán arról szól, miként értelmezhető egy pap politikai tartalmú prédikációja, hanem arról is, meddig terjed a lelkipásztorok közéleti véleménynyilvánításának szabadsága.

 

osztie zoltánmagyar katolikus püspöki konferenciarétvári benceMagyar PéterSzóljon hozzá!

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