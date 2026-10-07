Osztie atya nem hátrál meg, Magyar Péterék hiába támadják

Osztie Zoltán plébános. Forrás: Facebook

Magyar Péterért is misézett

Rétvári felidézte, hogy Osztie Zoltánt azért is bírálták, mert korábban Orbán Viktorért mutatott be szentmisét. A plébános erre közölte:

Magyar Péterért szintén imádkozott, sőt szentmisét is ajánlottak fel a jelenlegi miniszterelnökért.

Szavai szerint minden pénteken, délután három órától engesztelő imádságot tartanak a hazáért és a nemzetért.

Osztie atya azt az ellene felhozott kritikát is cáfolta, hogy az Orbán-kormányok idején hallgatott volna a visszaélésekről, a nehézségekről vagy a korrupcióról. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a keresztény-nemzeti identitás alapvető pilléreinek politikai képviselete az Orbán-kormányban jelent meg. Felidézte: az előző ciklusokban létezett párbeszéd a hatalom és a kritikus értelmiség között, s egyik vitaanyagukat például maga Orbán Viktor vette át.

Rétvári ezt úgy összegezte: amikor az előző kormányt bírálták, az akkori miniszterelnök átvette a kritikus anyagot, míg amikor Osztie a mostani kabinetet kritizálja, a Facebookon indítanak ellene támadást. – Ez a különbség a stílusban – jegyezte meg Rétvári, amire az atya is helyeselt.

Egész pályás letámadás a plébános ellen

Az ügy előzménye, hogy Osztie Zoltán egyik prédikációjában arról beszélt: keresztény embernek az evangélium értékrendje alapján kell megítélnie a politikai közösségeket is. Szavai nyomán Magyar Péter és több tiszás politikus élesen bírálta a plébánost, a miniszterelnök pedig a katolikus egyház vezetésétől is állásfoglalást várt.