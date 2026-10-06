Összeszedte a Fidesz, hogy kinek kell félnie az új ÁVH-tól
Új információk jelentek meg az NVVH működéséről, valamint a szervezet vezetőiről a Fidesz által indított ÁVH-figyelő oldalán. A hivatal kapcsán Orbán Viktor korábban egyértelművé tette, hogy semmi sem maradhat titokban.
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