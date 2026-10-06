Zárt ülésen hallgatják meg az új ÁVH vezetőjelöltjeit, a neveket is titkolják
Kedden és szerdán zárt ajtók mögött hallgatja meg az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három még betöltetlen elnökhelyettesi posztjára pályázókat. A jelöltek nevét és még a pályázók számát sem hozták nyilvánosságra, a bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, kiket terjeszt az Országgyűlés elé. A Mi Hazánk időközben kiszállt a kiválasztási folyamatból, a Fidesz pedig már korábban jelezte, hogy nem vesz részt az NVVH vezetőinek kiválasztásában.
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