Kommentben közölte Magyar Péter a polgármesterrel, hogy ő mond beszédet a gyulai megemlékezésen

Magyar Pétertől is emelkedett beszédet várnak

A polgármester emlékeztetett arra is, hogy a rendezvényt legalább húsz éve közösen szervezi az önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium, a szónokot pedig a kialakult gyakorlat alapján a tárca jelöli ki. Korábban Hende Csaba honvédelmi miniszter, Németh Szilárd politikai államtitkár, valamint az Orbán-kormány helyettes államtitkáraként Ruszin-Szendi Romulusz is mondott beszédet a gyulai megemlékezésen.

– Úgy emlékszem, hogy mindannyian emelkedett, aktuálpolitikai üzenetektől mentes beszédet mondtak, fejet hajtva az aradi vértanúk előtt. Remélem, hogy a holnapi ünnepségre is így emlékszünk majd vissza – zárta bejegyzését Görgényi Ernő.

Csak semmi kampány, mindössze állami megemlékezést ígér Magyar Péter egy újabb hozzászólásban

A bejegyzés alatti egyik hozzászólásra reagálva leszögezte a miniszterelnök, „nem országjárás lesz, hanem egy állami megemlékezés.” A hozzászóló attól tartott, hogy az aradiakra való méltó emlékezés helyét az aktuálpolitikai üzengetés veszi át – a miniszterelnök azonban biztosította arról, hogy ez nem lesz így.