Kommentben közölte Magyar Péter a polgármesterrel, hogy ő mond beszédet a gyulai megemlékezésen

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A nemzeti gyásznapon nincs helye széthúzásnak és aktuálpolitikai üzeneteknek – hangsúlyozta Görgényi Ernő, Gyula polgármestere az október 6-i megemlékezés kapcsán megosztott Facebook-posztjában. A városvezető bejegyzésében jelezte, hogy még nem közölték vele, ki mondja a beszédet a központi állami rendezvényen. Magyar Péter a poszt alatt kommentben tudatta, hogy ő lesz a szónok.

Magyar Nemzet
2026. 10. 05. 19:49
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Pétertől is emelkedett beszédet várnak

A polgármester emlékeztetett arra is, hogy a rendezvényt legalább húsz éve közösen szervezi az önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium, a szónokot pedig a kialakult gyakorlat alapján a tárca jelöli ki. Korábban Hende Csaba honvédelmi miniszter, Németh Szilárd politikai államtitkár, valamint az Orbán-kormány helyettes államtitkáraként Ruszin-Szendi Romulusz is mondott beszédet a gyulai megemlékezésen.

– Úgy emlékszem, hogy mindannyian emelkedett, aktuálpolitikai üzenetektől mentes beszédet mondtak, fejet hajtva az aradi vértanúk előtt. Remélem, hogy a holnapi ünnepségre is így emlékszünk majd vissza – zárta bejegyzését Görgényi Ernő.

Csak semmi kampány, mindössze állami megemlékezést ígér Magyar Péter egy újabb hozzászólásban

A bejegyzés alatti egyik hozzászólásra reagálva leszögezte a miniszterelnök, „nem országjárás lesz, hanem egy állami megemlékezés.” A hozzászóló attól tartott, hogy az aradiakra való méltó emlékezés helyét az aktuálpolitikai üzengetés veszi át – a miniszterelnök azonban biztosította arról, hogy ez nem lesz így.

Fotó: Facebook

 

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