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Kikérte magának a norvég közmédia vezető szerkesztője Magyar Péter súlyos vádjait, nincs vége a nemzetközi vitának

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Kikérte magának a norvég közmédia vezető szerkesztője Magyar Péter súlyos vádjait, nincs vége a nemzetközi vitának

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Újabb frontot nyitott a külügyi csatározásokban Magyar Péter, most a norvég közmédiával rúgta össze a port a tiszás kormányfő. A skandináv újságírók egy kritikus hangvételű cikkben mutattak rá, hogy a miniszterelnök a hatalomra kerülése óta látványosan kerüli a külföldi sajtót, a kritikákra pedig a megszokott módon, Facebook-kommentekben reagált, hazugnak nevezve mindenkit, aki ezt osztja. A norvég közmédia vezető külpolitikai szerkesztője azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és nyíltan visszautasította Magyar Péter vádjait, miközben a miniszterelnök épp a sajtószabadságról tartott kiselőadást a közösségi médiában.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 06. 7:43
Fotó: Havran Zoltán
Tisza-kormányTisza PártMagyar PéterKomment 1

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