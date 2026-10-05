Partizános múlt és osztrák bankszámla: nyilvánosak az új ÁVH vezetőinek vagyonnyilatkozatai

Tasnády Katalin öt ingatlannal és közel 40 millió forintos megtakarítással rendelkezik

Jelentősen más képet mutat dr. Tasnády Katalin nyilatkozata. Az NVVH nyomozati elnökhelyettese öt ingatlant tüntetett fel: négy budapesti lakást, illetve egy Pócsmegyeren található szántót.

A II. kerületben egy 77 négyzetméteres lakás négyötödének tulajdonosa, amelyért 2021-ben 55,2 millió forintot fizetett. A XIII. kerületben további három ingatlan szerepel a nyilatkozatban: egy 39 négyzetméteres lakás, amelyet 2006-ban 13,25 millió forintért vásárolt, egy 31 négyzetméteres, 2011-ben 11,5 millió forintért szerzett lakás, valamint egy 78 négyzetméteres ingatlan egyharmada, amelyhez öröklés és vásárlás révén jutott. Ez utóbbi ellenértékeként 18 millió forint szerepel a dokumentumban.

Pócsmegyeren egy 774 négyzetméteres szántó fele is a tulajdonában van, amelyet örökölt.

A megtakarításai között 15 millió forint értékű ingatlanalap-befektetési jegy szerepel. Emellett három bankszámlán összesen 22,1 millió forintot tart. Az egyik számlán 1,3 millió, a másikon 18,3 millió, a harmadikon pedig 2,5 millió forint szerepel.

Külön figyelemre méltó, hogy a 18,3 millió forintos számlához megadott BIC-kód a Raiffeisenbank Burgenland Mitte eGen ausztriai pénzintézethez tartozik, amelynek székhelye Oberpullendorfban, Burgenlandban található. Vagyis Tasnády Katalin nyilatkozata szerint a közel 40 millió forintos megtakarításának jelentős része egy ausztriai banknál vezetett számlán található.

Több mint négymilliós havi jövedelem

Tasnády Katalin korábban ügyészként dolgozott, ebből havi átlagosan 1,5 millió forintos jövedelmet tüntetett fel. Az NVVH-nál jelenleg havi átlagban 3 942 565 forint szerepel a nyilatkozatában. Tartozást nem vallott be.

A két vezető vagyonnyilatkozata így meglehetősen eltérő vagyoni helyzetet mutat: míg Unger Anna egy örökölt bicskei családi házat, 1,2 millió forint készpénzt, 25 ezer forint számlapénzt és 7,85 millió forintos hitelt tüntetett fel, addig helyettese öt ingatlannal, 15 millió forintos befektetési jeggyel és több mint 22 millió forintos banki megtakarítással rendelkezik.