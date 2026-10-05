A miniszterelnök felszólítására egyébként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is reagált. A választások előtt kiadott közleményüket idézve arra hívták fel a figyelmet, hogy a katolikus egyház nem azonosul egyetlen politikai párttal sem, ugyanakkor tagjainak – így a papoknak és szerzeteseknek is – joguk van ahhoz, hogy állampolgárként véleményt nyilvánítsanak.
Tőkés László kiállt Osztie Zoltán mellett, Magyar Péter két miniszterét is állásfoglalásra kérte
A vallás- és szólásszabadság védelmében állt ki Osztie Zoltán atya mellett Tőkés László. A református püspök szerint a világi hatalom nem tehet „szájkosarat” a lelkipásztorokra, Tarr Zoltánt és Hegedűs Zsoltot pedig arra szólította fel, hogy miniszterként ők is foglaljanak állást az ügyben.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en