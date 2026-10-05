Tőkés László kiállt Osztie Zoltán mellett, Magyar Péter két miniszterét is állásfoglalásra kérte

A miniszterelnök felszólítására egyébként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is reagált. A választások előtt kiadott közleményüket idézve arra hívták fel a figyelmet, hogy a katolikus egyház nem azonosul egyetlen politikai párttal sem, ugyanakkor tagjainak – így a papoknak és szerzeteseknek is – joguk van ahhoz, hogy állampolgárként véleményt nyilvánítsanak.