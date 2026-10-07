Rendőrrel erőszakoskodott, kilónyi marihuána volt nála, mégis szabadlábon védekezhet

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Kreitler-Sas Máté szerint miközben ő műtét után hónapokig otthon lábadozhat, az általa elmondottak alapján több erőszakos bűncselekménnyel is gyanúsított férfi szabadlábon védekezhet. Az újbudai alpolgármester szerint a lakásban több mint egy kilogramm marihuánát és kokaint is találtak.

Gábor Márton
2026. 10. 07. 16:12
Fotó: Rendőrség Forrás: A Rendőrség felvétele

Kreitler-Sas ezért azt várja, hogy az ügyészség vizsgálja felül a döntését. Bejegyzésében arra is kitért, hogy szerinte az eset komoly közbiztonsági kérdéseket vet fel a XI. kerületben.

Mint ismert, azt a brit férfit sem helyezték letartóztatásba, aki szeptember 18-án éjszaka egy 43 éves járókelőt vert ájultra pár napja a budapesti Jászai Mari téren. A brit férfit súlyos testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki, de nem vették őrizetbe, nem kezdeményezték a letartóztatását, így szabadlábon védekezhet. 

Más, nem erőszakos bűncselekmények esetében elrendelték a letartóztatást

Kreitler-Sas posztja különösen annak fényében vet fel kérdéseket, hogy az elmúlt napokban más, nagy visszhangot kiváltó büntetőeljárásokban éppen a letartóztatásról döntöttek a bíróságok. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében szeptember 28-án őrizetbe vették Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert, miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát. A volt minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Hankó tagadja a terhére rótt bűncselekményt, és politikai koncepciós eljárásnak nevezte az ügyet.

A Kecskeméti Járásbíróság ezt követően elrendelte Hankó Balázs letartóztatását, majd október 1-jén Varga-Bajusz Veronika, a volt miniszter korábbi államtitkárának letartóztatásáról is döntött.  Az ügyészség a kényszerintézkedést többek között a szökés, elrejtőzés, illetve az eljárás befolyásolásának veszélyével indokolta.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Rendőrség)

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