Rejtélyes gyilkosságok, amik évtizedeken keresztül falták a magyar rendőrök lelkét
Az igazság mániákusai a rendszerváltás utáni magyar kriminalisztika két hírhedt történetét idézi fel: az 1993-ban eltűnt Farkas Helga ügyét, valamint a kilencvenes évek elején több gyilkosságot elkövető Magda Marinko utáni hajszát, egykori nyomozók személyes visszaemlékezésein keresztül. A koncepció izgalmas, de a két epizód azt is megmutatja, milyen nehéz több évtizedes történeteket valóban új szemszögből elmesélni.
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