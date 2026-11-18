A legidőebb még élő 007-es, George Lazenby is üdvözölte az új főszereplőt. Az 1969-es Őfelsége titkosszolgálatában sztárja egy üzenetben köszöntötte Pattinsont a világ egyik legexkluzívabb klubjában, és azt tanácsolta neki, hogy minden pillanatát élvezze a szerepnek.

Természetesen nem mindenki fogadta kitörő örömmel a hírt: Piers Morgan például rengeteg rajongó véleményét artikulálta, amikor kifejtette, miért tartja rossz választásnak Pattinsont. Szerinte a színész Batman után nem lehet egyszerre James Bond is, a producereknek inkább egy kevésbé ismert arcot kellett volna keresniük. Eredetileg úgy volt, hogy az Amazon egy 30-as éveiben járó színészt keres, tehát egy fiatalabb Bond fog színre lépni az új filmben, de nem így lett, hiszen a kiválasztott sztár 40 éves lett az idén.

Még Daniel Craig is fiatalabb volt az első James Bond filmjének forgatásán a maga 37 évével. Igaz, nem ő a legidősebb Bond, Pierce Brosnan 41, Roger Moore pedig 45 évesen bújt először a 007-es szmokingjába.

Denis Villeneuve ugyanakkor a GQ magazinnak adott interjújában részetesen elmagyarázta, miért esett mégis Pattinsonra a választás: "Az első és legfontosabb érv mellette, hogy ennek a fickónak egy igazi gyilkosnak kell lennie, mert hát ő több mint egy kém, Bond egy bérgyilkos. Ott kell, hogy legyen az ezzel kapcsolatos düh a szemeiben, és ez nem mindenkiben van meg. Olyasvalakit kerestem, akiben van egyfajta kérlelhetetlen magabiztosság, aki ha belép egy szobába, akkor rögtön a középpontba kerül. Tehát ilyen erős kisugárzással kell rendelkeznie. Sok érzékiség is szükséges hozzá, sőt az is, hogy vonzza az emberek tekintetét, továbbá sötét humora van, nem fél besározni a kezét. Olyasvalaki az ideális jelöltem, aki erős, izmos, tehát erőt is sugároz. Végül pedig olyan színészt kerestem, akinek az arcáról leolvasható, hogy nagyon intelligens i, mindig előttünk jár egy lépéssel." Villeneuve hozzátette, hogy bárkit is választott volna, mindenképpen akadtak volna, akik csalódásként élik meg a döntését