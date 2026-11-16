Vége a találgatásoknak: ő lesz az új James Bond
Véget ért a találgatás, végre kiderült, ki veszi át Daniel Craigtől a legendás 007-es szerepét: Robert Pattinson lesz a következő James Bond. A Twilight egykori sztárja olyan színészeket utasított maga mögé, mint Callum Turner és Nicholas Hoult, a franchise következő részét pedig nem kisebb név rendezi, mint Denis Villeneuve, a Dűne-filmek alkotója. Pattinson ezzel egy újabb ikonikus filmes karakter bőrébe bújik, miután Batmanként már bizonyította, hogy a képregényfilmek világában is megállja a helyét.
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