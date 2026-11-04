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Egy martinis fotó és egy váratlan üzleti döntés: ő lehet az új James Bond?

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Egyre több jel utal arra, hogy Callum Turner lehet a következő 007-es ügynök. A brit színészről egy martinis fotó kapcsán kezdtek ismét találgatni a rajongók, de ennél jóval beszédesebb fejlemény, hogy váratlanul távozott a saját produkciós cége vezetőségéből, és állítólag a James Bond-szerepért folyó próbafelvételeken is részt vett. Egy hollywoodi újságíró ráadásul már egyenesen azt állítja, hogy megvan Daniel Craig utódja. Vajon tényleg Turner lesz az új 007-es?

Ménes Márta
2026. 11. 04. 8:00
Egy martinis fotó és egy váratlan üzleti döntés: ő lehet az új James Bond?
Callum Turner lehet az új James Bond? Fotó: Getty Images

Turner a romantikus műfajban is kipróbálta magát: Jane Austen klasszikusának, az Emma című regénynek a 2020-as feldolgozásában Frank Churchillt alakította, majd Az utolsó szerelmes levél című romantikus drámában is feltűnt. A 2023-as Egy csónakban című sportdrámában Joe Rantz olimpiai evezőst játszotta George Clooney rendezésében. A következő évben pedig az Apple TV+ nagyszabású második világháborús sorozatában, A levegő uraiban kapott főszerepet: John „Bucky” Egan őrnagyot alakította.

A színész magánélete sem maradt ki a hírekből: Dua Lipa brit albán énekesnővel 2024-ben jegyezték el egymást.

 

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