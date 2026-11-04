Egy martinis fotó és egy váratlan üzleti döntés: ő lehet az új James Bond?

Turner a romantikus műfajban is kipróbálta magát: Jane Austen klasszikusának, az Emma című regénynek a 2020-as feldolgozásában Frank Churchillt alakította, majd Az utolsó szerelmes levél című romantikus drámában is feltűnt. A 2023-as Egy csónakban című sportdrámában Joe Rantz olimpiai evezőst játszotta George Clooney rendezésében. A következő évben pedig az Apple TV+ nagyszabású második világháborús sorozatában, A levegő uraiban kapott főszerepet: John „Bucky” Egan őrnagyot alakította.

A színész magánélete sem maradt ki a hírekből: Dua Lipa brit albán énekesnővel 2024-ben jegyezték el egymást.