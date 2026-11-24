Borítókép: Országgyűlés (Fotó: Németh András Péter)
Egyetlen tiszás képviselő sem került be a parlament legaktívabb politikusai közé
A KDNP és a Mi Hazánk politikusai dominálják az Országgyűlés legaktívabb képviselőinek toplistáját. A parlament hivatalos adatai szerint a tíz legtöbbet felszólaló képviselő között egyetlen tiszás politikus sem szerepel.
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