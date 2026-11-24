A megtakarításra az első tíz évben legalább 3 százalékos kamatot is garantálnának, de csak a maximális állami támogatásra jogosító befizetési összegig. A tíz éven túli időszakra, illetve az ezen felüli megtakarításokra már a pénztárak saját, változtatható kamatozási feltételei vonatkoznak.

A támogatás elveszhet, ha az ügyfél öt év előtt hozzáfér a pénzhez, vagy nem a meghatározott lakáscélra használja fel. Korai felmondás esetén a már jóváírt állami támogatást a pénztár visszavonja, és a kamatával együtt visszautalja a költségvetésnek.

A szerződést magánszemély kötheti saját nevére vagy kedvezményezett, például gyermeke javára. A társasházak viszont nem szerepelnek a lehetséges szerződők között, ellentétben a jelenlegi lakástakarékokkal.

A hagyományos, állami támogatás nélküli lakástakarékok továbbra is elérhetők maradnak, ezeknél a pénztárak jelenleg 10–30 százalékos, egyes esetekben akár 40 százalékos kamatbónusszal ösztönzik a megtakarítást. Kérdés azonban, hogy a szolgáltatók a jövőben is fenntartják-e ezeket a termékeket, vagy inkább az új, állami támogatású konstrukcióra helyezik a hangsúlyt.

A törvényjavaslat végleges szövege még változhat, ezért a szakértő szerint a szerződéskötés előtt érdemes megvárni a kihirdetett szabályokat. A legfontosabb mérlegelési szempont, hogy a megtakarítónak valóban nélkülözhető-e legalább öt évig a pénze, és a tervezett lakáscél belefér-e a meglehetősen szűkre szabott felhasználási körbe.