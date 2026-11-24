Rögzült alulfinanszírozottság a gyermekvédelemben

Az ÁSZ külön fejezetben vetette össze a jövő évi költségvetés számait saját korábbi ellenőrzési tapasztalataival, és az állami fenntartású gyermekvédelmi szakellátást a tartósan alulfinanszírozott területek élén emelte ki. Egy 2024-ben közzétett számvevőszéki vizsgálat már feltárta, hogy a gyermekvédelmi intézmények központi támogatása nem a fenntartott férőhelyekkel vagy az ellátott gyermekek számával arányosan oszlik meg. Ennek oka a merev, bázisalapú tervezés, amely lényegében máig konzerválta a 2012 előtti, még önkormányzati fenntartású időszakból örökölt finanszírozási és vagyoni egyenlőtlenségeket.

A friss vélemény alapján a 2027-es tervezet sem szakított ezzel a gyakorlattal. Bár a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer teljes kiadási kerete 229,2 milliárd forintra nő (ezen belül a személyi juttatásokra 148,5 milliárd forintot, a felújításokra 11,2 milliárd forintot irányoztak elő), a működés gerincét jelentő dologi kiadásoknál alultervezést lát a számvevőszék.

Erre a sorra 2027-re 44,6 milliárd forintot tettek be. Papíron ez ugyan jelentős emelés a 2026-os 26,3 milliárdos előirányzathoz képest, a valós tényadatok tükrében azonban kifejezetten karcsúnak bizonyul.

A dologi kiadások már

2023-ban 54 milliárd,

2024-ben 51,5 milliárd,

tavaly pedig 50,9 milliárd forintot vittek el, ami pontosan a duplája volt a 2025-re eredetileg betervezett 25,4 milliárdnak.

A jövő évi terv tehát 6,3 milliárd forinttal elmarad a két évvel korábbi tényleges költéstől is, ráadásul a beruházási előirányzatot a 2025-ös 2,6 milliárd és az idei 1 milliárd forint után tovább faragták, egészen 0,8 milliárd forintra.

Késve küldött, hiányos béradatok

Nem fest jobb képet a Szociális és Családügyi Minisztérium (SZCSM) költségvetési fegyelme a szakemberek juttatásainál sem.

A szociális humánszolgáltatóknak és köztestületi intézményeknek szánt szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékok, valamint egyéb ágazati bérrendezési támogatások 49,2 milliárd forintos sorát az ÁSZ már a részelemzésben elkaszálta.

A tárca csak a november 5-i határidő lejárta után hat nappal, november 11-én küldött be kiegészítő dokumentumokat, ám a számvevőszék szerint ezekből továbbra sem derült ki, milyen tervekkel és milyen paraméterváltozásokkal számoltak az egyes pótlékcsoportok – így a szociális ágazati összevont pótlék vagy az egészségügyi kiegészítő pótlék – emelésénél a bázisévhez képest.