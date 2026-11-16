Windisch László a parlamentben felsorolta, miről hazudik Magyar Péter

– Kifejezett felkérést kaptam miniszterelnök úrtól, hogy az országgyűlési választási kampány finanszírozását vizsgáló ÁSZ-eljárásról itt beszéljek – mondta Windisch László, majd azzal folytatta, tisztában van azzal, hogy a napirend szerint nem ez a feladata, de talán a házelnök elnézi ezt neki,

már csak a miniszterelnök úrtól elhangzott, akár fenyegetésként is értelmezhető utolsó szó jogán.

Ezzel Magyar Péter napirend előtti megszólalására utalt, amelyben a kormányfő az ÁSZ-elnökről azt mondta: „mielőtt leváltjuk őt.”

Windisch rögzítette: az országgyűlési választási kampány finanszírozásának vizsgálata az ÁSZ törvény alapján kötelező feladata. A határidő a választás napjától számított egy év. A vizsgálat szabályozott körülmények között, rendben zajlik, és ezt a miniszterelnök is pontosan tudja, hiszen pártelnökként ő is érintett, és még júniusban vette át az ÁSZ-vizsgálat megkezdéséről szóló értesítést.

Nem igaz tehát az az általa sokszor hangoztatott megállapítás, hogy az ÁSZ nem vizsgál. De, igen.

Rendben, a törvényeknek megfelelően, kompromisszumok és részrehajlás nélkül, minden érintett pártnál – sorolta az ÁSZ elnöke, hozzátéve:

Vizsgáljuk azt is, ha valamely párt esetleg egy teljes kampányfilm költségvetését kifelejtené az elszámolásából, és azt is, ha a kormányzati cselekvés, például egy nemzeti konzultáció lebonyolítása, vagy egy állami ünnepség megtartása milyen körülmények esetén tekinthető egy párt kampányeseményeként.

Azt is vizsgálják, ha egy párt az anonimitást hirdetve gyűjt mikroadományokat, akkor milyen információ alapján tudja megállapítani azt, hogy az összeg nem tiltott módon, külföldiektől érkezett-e.

Vizsgáljuk az NKA-ügyként elhíresült esetet is, amire a miniszterelnök a legtöbbször hivatkozik úgy, mint amit az ÁSZ nem hajlandó vizsgálni. Nem mond igazat.

Hozzátette, hogy az eljárást, nem könnyíti, hogy az ügyészség nem ad át információt az ÁSZ-nak, a kultúráért felelős minisztérium, ami átvizsgálta a támogatásokat, mindössze kilenc NKA-támogatásról jelezte azt, hogy gyanús lenne. Nem ezret meghaladó számú ügyben, ahogyan az többször elhangzott a kormányfőtől.