Százmilliárdos aknákat talált az Állami Számvevőszék a jövő évi költségvetésben

Adóemelések és szűkülő adóhatósági keretek
A költségvetés bevételi oldala 14 lényeges adónem esetében csak a tervezett jogszabály-módosítások parlamenti elfogadásával válik teljesíthetővé, amelyek együttesen 1372,4 milliárd forint többletet hoznak a konyhára. A társasági adó előirányzata 41,9 százalékkal, 1431,6 milliárd forintra ugrik, miután az 500 millió euró feletti árbevételű nagyvállalatoknál 15 százalékra emelik a kulcsot (+140 milliárd forint), és megszüntetik a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét, valamint az adófelajánlási lehetőségeket (+200 milliárd forint). A pénzügyi szervezetek befizetéseit 533,7 milliárd forintra (+390 milliárd forint jogszabályi hatás), a biztosítási adót a sávos kedvezmény eltörlésével 249,9 milliárdra (+80 milliárd forint), a KATA bevételeit pedig az átalányadózók várt átlépésével és a cégeknek történő számlázás újbóli megnyitásával több mint háromszorosára, 238 milliárd forintra (+162,9 milliárd forint) tervezték. Személyi jövedelemadóból 5042,8 milliárd forintot várnak úgy, hogy a minimálbéresek adóterhelését 9 százalékra mérséklő adójóváírás 230 milliárd forintot visz el, az anyák adókedvezményénél bevezetett jövedelmi és életkori korlát viszont 45 milliárd forintot hoz vissza az államkasszába.
Teljesen új elemként jelenik meg a 200 milliárd forintos vagyonadó. Bár a tételt a számvevőszék számításokkal megalapozottnak minősítette, komoly figyelmeztetést fűzött hozzá:
a tervezéshez használt adatbázisok más vállalatértékelési módszertanra épülnek, mint maga a törvényjavaslat, az eltérő vagyonelemek önadózás keretében történő felértékelése pedig súlyos gyakorlati nehézségeket okoz majd az adózóknak.
Ráadásul az új vagyonadó-bevallások feldolgozása, a vagyonosodási vizsgálatok és a minimálbér sávossá tétele jelentős ellenőrzési és beszedési többletfeladatot zúdít a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra. Ennek ellenére a NAV működési költségvetése a 2026-os módosított előirányzat 97,9 százalékára csökken, a hivatal felhalmozási és beruházási büdzséjét pedig drasztikusan, a tárgyévi szint 34,2 százalékára vágták vissza.