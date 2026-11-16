Százmilliárdos aknákat talált az Állami Számvevőszék a jövő évi költségvetésben

Hiányzó számítások Paksnál és a szociális ágazatban

A számvevőszék a bevételi főösszeg 90 százalékát lefedő 33 előirányzatot, valamint a kiadási főösszeg 90 százalékát kitevő 154 tételt vizsgált át. Összegszerűen a bevételek 99,9 százalékát, a kiadások 97,3 százalékát találták számításokkal megalapozottnak (az uniós fejezet tételeit a külső tényezők miatt nem minősítették). Windisch László kiemelte, hogy ahol nem fogadták el a megalapozottságot, ott nem a politikai szándékot vitatták, hanem a határidőre be nem nyújtott háttérszámításokat és dokumentumokat kérték számon.

Bevételi oldalon egyetlen tétel, az újonnan bevezetni kívánt, 25,2 milliárd forintos szén-dioxid-adó bukott meg a megalapozottsági vizsgán, mivel a jogszabályi hátteret és a számításokat sem adták át az ÁSZ-nak, így ez teljes összegében a bevételi kockázatok közé került.

Ezzel együtt összesen 95,9 milliárd forintnyi bevételi kockázatot azonosítottak (a vizsgált lényeges bevételek 0,3 százalékát): a bányajáradék 129,6 milliárdos tervéből 29,1 milliárd forintot nem látnak alátámasztottnak , a népegészségügyi termékadó 113,3 milliárdos összegéből 20 milliárd forintot, a 335,7 milliárdos kiskereskedelmi adóból pedig 18,8 milliárdot. Elmaradás várható az energiaágazat 222 milliárdos befizetésénél (2,1 milliárd forint kockázat az Ural–Brent különadó sávszámításai miatt) és a 76,8 milliárdos játékadónál (0,7 milliárd forint).

Kiadási oldalon hat nagy előirányzat bizonyult számításokkal nem megalapozottnak. Köztük van a Paks II. Zrt. 175 milliárd forintos tőkeemelése, amelynél a tárca nem tudta megmagyarázni a költségvetési keret indokolásában szereplő 355,6 milliárd forintos összeg és a tényleges előirányzat közötti 180,6 milliárd forintos különbözetet. Hasonlóan hiányos volt az Országgyűlés fejezetében

a 43,4 százalékkal, 80 milliárd forintra visszavágott közszolgálati hozzájárulás háttere,

a települési önkormányzatok 169,6 milliárdos gyermekétkeztetési támogatása,

valamint az Egészségbiztosítási Alapban a 35,7 százalékkal, 330 milliárd forintra emelt nagyértékű gyógyszerfinanszírozás.

A Szociális és Családügyi Minisztériumnál két tétel is fennakadt:

a szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékok 49,2 milliárdos sora (amelyhez a tárca hat nappal a november 5-i határidő után küldött hiányos adatokat), továbbá a szociális célú nem állami humánszolgáltatások 481 milliárdos támogatása, amelynél 2,4 milliárd forintos közvetlen túllépési kockázatot is rögzítettek.

Energiapiaci kitettség és elolvadó tartalékok

A felülről nyitott kiadásoknál az ÁSZ összesen 185,1 milliárdos elégségességi kockázatot számolt össze. Ennek legnagyobb tétele egy 135 milliárd forintos tétel az egyéb vegyes kiadások soron:

a kormány ugyanis egyszerűen kihúzta a jövő évi büdzséből a migrációs ügyben kiszabott uniós bírság fizetését, miközben a bírság megszüntetéséről semmiféle hivatalos döntés nem született.

További 34 milliárd forintos túllépés fenyeget a 1159,9 milliárd forintra (az ideinél 33,1 százalékkal magasabbra) tervezett Lakossági Rezsivédelmi Alapnál.

A kormány 79 dolláros Brent olajárral és a tervezéskori határidős (TTF) gázárakkal kalkulált, ám novemberre mind az azonnali, mind a határidős piaci árak a tervezett szint fölé emelkedtek. Ráadásul az MVM két szeptemberi kalkulációja (1233 és 1165 milliárd forint) közül a Pénzügyminisztérium az alacsonyabbat választotta úgy, hogy a 2027-es gázigénynek mindössze 31 százalékát védik fedezeti ügyletek és fix áras források. Az energiaszámla ráadásul a közintézményeket is közvetlenül nyomja majd, miután a 228,2 milliárdos központi rezsikompenzációs tartalékot megszüntették, és beolvasztották a szervek dologi kereteibe. A kiadási kockázatokat a táppénz 8,7 milliárdos és az autóbuszos személyszállítás 5 milliárdos alultervezése teszi teljessé, miközben a gyorsforgalmi úthálózat 171 milliárd forintra leszorított rendelkezésre állási díját is komoly bizonytalanság övezi a koncessziós szerződés folyamatban lévő felbontása miatt.