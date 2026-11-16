Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben 2026. november 16-án.
Erre szavaztak? A Tisza egyik fontos társadalmi bázisa is a költségvetés vesztesei között lehet
Hosszasan sorolta a Fidesz vezérszónoka, kiket érinthetnek érzékenyen a kormány jövő évi tervei.
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