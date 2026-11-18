Nagyvállalati sarc és dráguló cégautók
A számvevőszék számítása szerint a legnagyobb tételt a vállalati szféra fizeti meg. A pénzügyi szervezetek befizetéseit 43,5 milliárd forinttal 533,7 milliárdra emelik, ami mögött az árbevétel-alapú adóalap átírásával 390 milliárd forintos jogszabályi hatás húzódik meg.
A társasági adó előirányzata 41,9 százalékkal, 1431,6 milliárd forintra ugrik.
A Tisza-kormány 2027-től 15 százalékra emeli a társasági adó kulcsát az 500 millió eurónak megfelelő forintösszeget elérő árbevételű nagyvállalatoknál, ami a teljes adóalap felét adó körben 11,25 százalékra növeli az effektív adóterhelést, és önmagában 140 milliárd forintot hoz az államkasszába. Emellett eltörlik a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét, és megszüntetik az adófelajánlási lehetőségeket is, amivel további 200 milliárd forintot tartanak bent a költségvetésben.