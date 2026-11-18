A cégautóadó tervezett bevétele 37,7 százalékkal, 135,6 milliárd forintra nő.

Bár a 120 kilowatt alatti autóknál csak 1,2 százalékos inflációkövető emelés lép életbe, a 76 ezer darab, 120 kilowatt feletti járműre 15 és 100 százalék közötti, sávosan differenciált adóemelést vetnek ki, ami 19,7 milliárd forintot hozhat az államkasszába.

Jövőre adóalanyonként már csak egyetlen autó után vonható le a gépjárműadó (+6,4 milliárd forint),

ráadásul a 2025 előtt forgalomba helyezett plug-in és növelt hatótávolságú hibridek is elveszítik mentességüket (+6,6 milliárd forint).

Újraélesztik a 2019 óta nullaszázalékos kulccsal jegelt reklámadót is 14 milliárd forintos elvárással, a tömény szeszes italok jövedéki adóját pedig januártól 12 százalékkal emelik.

Kata-újranyitás és torzító vagyonadó

A kisvállalkozói körben a legnagyobb változást a kata átalakítása hozza, amelytől a bevétel megháromszorozódását, 75 milliárdról 238 milliárd forintra ugrását várják (+162,9 milliárd forint).

Megszűnik a kizárólag lakossági értékesítésre vonatkozó korlátozás, az éves bevételi határ 22 millió forintra nő, a tételes adó havi összege pedig emelkedik és a jogállástól függően differenciálttá válik. A cégek felé történő számlázást egy 15 százalékos kiegészítő adóval nyitják meg, amelyből levonható a tételes adó, így ebből a kormány nem is számol külön bevétellel. A Pénzügyminisztérium mikroszimulációja arra épít, hogy az átalányadózók közül százezer főállású és tízezer mellékállású vállalkozó lép át az új rendszerbe, az ÁSZ azonban figyelmeztetett: a bevétel teljesüléséhez ennek a tömeges átlépésnek a gyakorlatban is meg kell valósulnia.