Reálbér-zuhanás és elvett szja-mentesség: ez áll a kormány 2027–2030-as költségvetési programjában

Ellentmondás a nyugdíjak kapcsán

A nyugdíjasok esetében a kormányzati dokumentum saját magával is ellentmondásba keveredik. A Pénzügyminisztérium előrejelzése elismeri, hogy a dezinfláció véget ért: az árrésstop kivezetése, az élelmiszerárak emelkedése és a kormány által végrehajtott jövedékiadó-emelések miatt az éves átlagos infláció az idei 1,7 százalékról 2027-ben 3 százalékra emelkedik, majd a jövő év közepén azt is meghaladja. Ennek nyomán a januári, háromszázalékos nyugdíjemelés csupán az áremelkedést kompenzálja, reálértékben nem hoz javulást az idősek túlnyomó többségének. Ráadásul a program rögzíti, hogy a 14. havi nyugdíjnak csak az eddig bevezetett egyheti részét őrzik meg, a második heti részlet készpénzes kifizetése helyett pedig a jóval korlátozottabban felhasználható SZÉP-kártyás juttatást vezetik be.

Annyi a béremeléseknek

A költségvetési szigor a munkavállalók pénztárcáján és a gazdaság egészén is azonnal megmutatkozik. A program függelékében szereplő makrogazdasági táblázat szerint a versenyszféra bérdinamikája jövőre hat százalékra lassul, az egész nemzetgazdaságban pedig a bruttó átlagkereset növekedési üteme az idei 9,2 százalékról 5,6 százalékra esik vissza. Még drasztikusabb a fékezés a nettó reálbéreknél: az idei 9,5 százalékos emelkedés után 2027-ben már csak 3,1 százalékos, 2028-ban pedig mindössze 2,5 százalékos reálbér-növekedéssel számol a kormány.